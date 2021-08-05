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В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек

В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек - РИА Новости, 05.08.2021

В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек

Автобус с мигрантами попал в ДТП в Техасе, десять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила местная газета Monitor со ссылкой на шерифа округа Брукс Урбино РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T02:14

2021-08-05T02:14

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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Автобус с мигрантами попал в ДТП в Техасе, десять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила местная газета Monitor со ссылкой на шерифа округа Брукс Урбино Мартинеса.По его словам, в инцидент произошел с транспортным средством, перевозившим мигрантов.Автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение. Водитель оказался в числе погибших.Других подробностей ДТП пока не сообщается.

https://ria.ru/20210726/yuta-1742861125.html

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