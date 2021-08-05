https://ria.ru/20210805/avtobus-1744431701.html
В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек - РИА Новости, 05.08.2021
В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
Автобус с мигрантами попал в ДТП в Техасе, десять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила местная газета Monitor со ссылкой на шерифа округа Брукс Урбино РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:14
2021-08-05T02:14
2021-08-05T02:23
в мире
дтп
техас
сша
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_123:0:1927:1015_1920x0_80_0_0_4165721ef38e7834f2335a1f6133b00a.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Автобус с мигрантами попал в ДТП в Техасе, десять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила местная газета Monitor со ссылкой на шерифа округа Брукс Урбино Мартинеса.По его словам, в инцидент произошел с транспортным средством, перевозившим мигрантов.Автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение. Водитель оказался в числе погибших.Других подробностей ДТП пока не сообщается.
https://ria.ru/20210726/yuta-1742861125.html
техас
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152036/00/1520360097_348:0:1701:1015_1920x0_80_0_0_b2e67e714ee4e51bb1b9dddc2d281783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дтп, техас, сша, вашингтон
02:14 05.08.2021 (обновлено: 02:23 05.08.2021)
В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
При ДТП с автобусом с мигрантами в Техасе погибли десять человек, 12 пострадали