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В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек - РИА Новости, 05.08.2021
В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
Автобус с мигрантами попал в ДТП в Техасе, десять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила местная газета Monitor со ссылкой на шерифа округа Брукс Урбино РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:14
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в мире
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техас
сша
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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Автобус с мигрантами попал в ДТП в Техасе, десять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила местная газета Monitor со ссылкой на шерифа округа Брукс Урбино Мартинеса.По его словам, в инцидент произошел с транспортным средством, перевозившим мигрантов.Автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение. Водитель оказался в числе погибших.Других подробностей ДТП пока не сообщается.
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в мире, дтп, техас, сша, вашингтон
02:14 05.08.2021 (обновлено: 02:23 05.08.2021)
 
В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек

При ДТП с автобусом с мигрантами в Техасе погибли десять человек, 12 пострадали

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
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ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Автобус с мигрантами попал в ДТП в Техасе, десять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила местная газета Monitor со ссылкой на шерифа округа Брукс Урбино Мартинеса.
По его словам, в инцидент произошел с транспортным средством, перевозившим мигрантов.
Автобус перевернулся после того, как врезался в ограждение. Водитель оказался в числе погибших.
Других подробностей ДТП пока не сообщается.
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В миреДТПТехасСШАВашингтон
 
 
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