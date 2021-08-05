https://ria.ru/20210805/avariya-1744443710.html

В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП

В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 05.08.2021

В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП

Уголовное дело возбуждено после ДТП с одним погибшим и 7 пострадавшими в Ужурском районе Красноярского края, случившегося во вторник, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:21

2021-08-05T08:21

2021-08-05T08:21

происшествия

ужурский район

красноярский край

гумвд

россия

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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с одним погибшим и 7 пострадавшими в Ужурском районе Красноярского края, случившегося во вторник, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Днем 3 августа на 90-м километре автодороги "Ачинск – Ужур – Троицкое" водитель автомобиля "ВАЗ-21093" при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ-21065", съехал вправо в кювет и загорелся. Водитель "ВАЗ-21093" скончался на месте происшествия, также пострадали его четыре пассажира. Водитель "ВАЗ-21065" вместе с двумя пассажирами были госпитализированы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что назначена биологическая, дактилоскопическая, трасологическая, судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственную часть ГСУ ГУМВД России по Красноярскому краю.

https://ria.ru/20210805/dtp-1744434404.html

ужурский район

красноярский край

россия

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происшествия, ужурский район, красноярский край, гумвд, россия