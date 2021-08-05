https://ria.ru/20210805/avariya-1744443710.html
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 05.08.2021
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП
Уголовное дело возбуждено после ДТП с одним погибшим и 7 пострадавшими в Ужурском районе Красноярского края, случившегося во вторник, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:21
2021-08-05T08:21
2021-08-05T08:21
происшествия
ужурский район
красноярский край
гумвд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с одним погибшим и 7 пострадавшими в Ужурском районе Красноярского края, случившегося во вторник, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Днем 3 августа на 90-м километре автодороги "Ачинск – Ужур – Троицкое" водитель автомобиля "ВАЗ-21093" при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ-21065", съехал вправо в кювет и загорелся. Водитель "ВАЗ-21093" скончался на месте происшествия, также пострадали его четыре пассажира. Водитель "ВАЗ-21065" вместе с двумя пассажирами были госпитализированы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что назначена биологическая, дактилоскопическая, трасологическая, судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственную часть ГСУ ГУМВД России по Красноярскому краю.
https://ria.ru/20210805/dtp-1744434404.html
ужурский район
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ужурский район, красноярский край, гумвд, россия
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП
МВД: уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Красноярском крае