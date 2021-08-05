Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/avariya-1744443710.html
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП - РИА Новости, 05.08.2021
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП
Уголовное дело возбуждено после ДТП с одним погибшим и 7 пострадавшими в Ужурском районе Красноярского края, случившегося во вторник, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:21
2021-08-05T08:21
происшествия
ужурский район
красноярский край
гумвд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с одним погибшим и 7 пострадавшими в Ужурском районе Красноярского края, случившегося во вторник, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Днем 3 августа на 90-м километре автодороги "Ачинск – Ужур – Троицкое" водитель автомобиля "ВАЗ-21093" при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ-21065", съехал вправо в кювет и загорелся. Водитель "ВАЗ-21093" скончался на месте происшествия, также пострадали его четыре пассажира. Водитель "ВАЗ-21065" вместе с двумя пассажирами были госпитализированы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что назначена биологическая, дактилоскопическая, трасологическая, судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственную часть ГСУ ГУМВД России по Красноярскому краю.
https://ria.ru/20210805/dtp-1744434404.html
ужурский район
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ужурский район, красноярский край, гумвд, россия
08:21 05.08.2021
 
В Красноярском крае завели уголовное дело после смертельного ДТП

МВД: уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Красноярском крае

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с одним погибшим и 7 пострадавшими в Ужурском районе Красноярского края, случившегося во вторник, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Днем 3 августа на 90-м километре автодороги "Ачинск – Ужур – Троицкое" водитель автомобиля "ВАЗ-21093" при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ-21065", съехал вправо в кювет и загорелся. Водитель "ВАЗ-21093" скончался на месте происшествия, также пострадали его четыре пассажира. Водитель "ВАЗ-21065" вместе с двумя пассажирами были госпитализированы.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
Вчера, 05:01
В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что назначена биологическая, дактилоскопическая, трасологическая, судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в следственную часть ГСУ ГУМВД России по Красноярскому краю.
 
ПроисшествияУжурский районКрасноярский крайГУМВДРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
02:19США прокомментировали отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в России
Лента новостейМолния