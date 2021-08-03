https://ria.ru/20210803/krasnoyarsk-1744180355.html

В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП

В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.08.2021

В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП

Один человек погиб и семеро пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей ВАЗ на трассе в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:46

2021-08-03T15:46

2021-08-03T16:18

происшествия

ужур

ужурский район

красноярский край

авто

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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей ВАЗ на трассе в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.По его данным, авария произошла днем на 90-м километре автодороги "Ачинск - Ужур - Троицкое"."По предварительным данным... водитель автомобиля "ВАЗ 21093" при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21065". После этого "ВАЗ 21093" съехал в правый по ходу движения кювет, с последующим возгоранием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ 21093" от полученных травм скончался на месте происшествия, а также пострадало четыре пассажира данного автомобиля. Водитель автомобиля "ВАЗ21065" вместе с двумя пассажирами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и инспекторы ДПС Ужурского района. Выясняются все обстоятельства происшествия.В минздраве края РИА Новости сообщили, что госпитализированы шесть пострадавших."Трое в состоянии средней тяжести, трое тяжелые. Среди пострадавших есть два несовершеннолетних. Оказывается весь объем необходимой медицинской помощи", сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html

ужур

ужурский район

красноярский край

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происшествия, ужур, ужурский район, красноярский край, авто