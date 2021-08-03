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В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП
В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.08.2021
В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и семеро пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей ВАЗ на трассе в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:46
2021-08-03T16:18
происшествия
ужур
ужурский район
красноярский край
авто
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей ВАЗ на трассе в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.По его данным, авария произошла днем на 90-м километре автодороги "Ачинск - Ужур - Троицкое"."По предварительным данным... водитель автомобиля "ВАЗ 21093" при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21065". После этого "ВАЗ 21093" съехал в правый по ходу движения кювет, с последующим возгоранием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ 21093" от полученных травм скончался на месте происшествия, а также пострадало четыре пассажира данного автомобиля. Водитель автомобиля "ВАЗ21065" вместе с двумя пассажирами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и инспекторы ДПС Ужурского района. Выясняются все обстоятельства происшествия.В минздраве края РИА Новости сообщили, что госпитализированы шесть пострадавших."Трое в состоянии средней тяжести, трое тяжелые. Среди пострадавших есть два несовершеннолетних. Оказывается весь объем необходимой медицинской помощи", сказала собеседница агентства.
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ужур
ужурский район
красноярский край
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происшествия, ужур, ужурский район, красноярский край, авто
15:46 03.08.2021 (обновлено: 16:18 03.08.2021)
 
В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП

В Красноярском крае один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на трассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Один человек погиб и семеро пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей ВАЗ на трассе в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, авария произошла днем на 90-м километре автодороги "Ачинск - Ужур - Троицкое".
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"По предварительным данным... водитель автомобиля "ВАЗ 21093" при обгоне выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21065". После этого "ВАЗ 21093" съехал в правый по ходу движения кювет, с последующим возгоранием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ 21093" от полученных травм скончался на месте происшествия, а также пострадало четыре пассажира данного автомобиля. Водитель автомобиля "ВАЗ21065" вместе с двумя пассажирами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и инспекторы ДПС Ужурского района. Выясняются все обстоятельства происшествия.
В минздраве края РИА Новости сообщили, что госпитализированы шесть пострадавших.
"Трое в состоянии средней тяжести, трое тяжелые. Среди пострадавших есть два несовершеннолетних. Оказывается весь объем необходимой медицинской помощи", сказала собеседница агентства.
 
ПроисшествияУжурУжурский районКрасноярский крайАвто
 
 
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