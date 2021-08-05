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Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения

Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения - РИА Новости, 05.08.2021

Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу гендиректору Европейского центра... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:44

2021-08-05T17:44

2021-08-05T17:56

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову и трем другим фигурантам, обвиняемым в торговле людьми, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.В середине июля Мосгорсуд перевел обвиняемых из СИЗО под домашний арест. На тот момент они находились вне воли один год. Апелляционный суд в четверг отменил постановление горсуда.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.

https://ria.ru/20200716/1574441850.html

https://ria.ru/20210531/delo-1734918173.html

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происшествия, москва, россия