17:44 05.08.2021 (обновлено: 17:56 05.08.2021)
Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения
Суд вернул в СИЗО четырех фигурантов дела о торговле детьми, находившихся под домашним арестом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову и трем другим фигурантам, обвиняемым в торговле людьми, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
В середине июля Мосгорсуд перевел обвиняемых из СИЗО под домашний арест. На тот момент они находились вне воли один год. Апелляционный суд в четверг отменил постановление горсуда.
"Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Панаиоти Лилии, Ивановой Юлиане, Ашиткову Тарасу и Мельникову Владиславу на срок 3 месяца. Они были взяты под стражу в зале суда", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
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В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.