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Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения
Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения - РИА Новости, 05.08.2021
Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу гендиректору Европейского центра... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:44
2021-08-05T17:56
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову и трем другим фигурантам, обвиняемым в торговле людьми, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.В середине июля Мосгорсуд перевел обвиняемых из СИЗО под домашний арест. На тот момент они находились вне воли один год. Апелляционный суд в четверг отменил постановление горсуда.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
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происшествия, москва, россия
17:44 05.08.2021 (обновлено: 17:56 05.08.2021)
 
Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения

Суд вернул в СИЗО четырех фигурантов дела о торговле детьми, находившихся под домашним арестом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову и трем другим фигурантам, обвиняемым в торговле людьми, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
В середине июля Мосгорсуд перевел обвиняемых из СИЗО под домашний арест. На тот момент они находились вне воли один год. Апелляционный суд в четверг отменил постановление горсуда.
"Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить. Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Панаиоти Лилии, Ивановой Юлиане, Ашиткову Тарасу и Мельникову Владиславу на срок 3 месяца. Они были взяты под стражу в зале суда", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела в середине июля задержали восемь участников преступной группы: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля 2020, 14:24
Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми
В январе в Одинцово подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Выяснилось, что в одной из квартир поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери. Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.
В квартире следователи обнаружили еще троих детей, рожденных для продажи. Они находились там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для вывоза за рубеж. Новорожденные были изъяты и помещены в детскую городскую больницу. Тогда же следователи инициировали ряд проверок, в том числе компании, занимающейся программой суррогатного материнства, и местных органов внутренних дел и опеки. Дело находится в центральном аппарате СК РФ.
Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 13:27
Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, просят закрыть дело
 
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