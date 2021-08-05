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Суд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани
Суд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани - РИА Новости, 05.08.2021
Суд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:10
2021-08-05T17:10
происшествия
москва
ольга бузова
московский городской суд
кэшбери
тимур маршани
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московским городским судом апелляционная жалоба на постановление Кунцевского районного суда города Москвы об избрании в отношении Тимура Маршани меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 августа 2021 года снята с рассмотрения, материалы возвращены в районный суд", - сказали в пресс-службе.Ранее суд отправил адвоката под домашний арест до 31 августа.Как писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании ее долга, однако этого не произошло.Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве недоношенного новорожденного младенца и оправдали. Кроме того, он представлял интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших компанию.
https://ria.ru/20210804/delo-1744313311.html
https://realty.ria.ru/20210802/moshennichestvo-1743967852.html
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происшествия, москва, ольга бузова, московский городской суд, кэшбери, тимур маршани
17:10 05.08.2021
 
Суд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московским городским судом апелляционная жалоба на постановление Кунцевского районного суда города Москвы об избрании в отношении Тимура Маршани меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 августа 2021 года снята с рассмотрения, материалы возвращены в районный суд", - сказали в пресс-службе.
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Против ректора самарского вуза завели дело о мошенничестве
Ранее суд отправил адвоката под домашний арест до 31 августа.
Как писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании ее долга, однако этого не произошло.
Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве недоношенного новорожденного младенца и оправдали. Кроме того, он представлял интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших компанию.
Бутылки на конвейере - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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ПроисшествияМоскваОльга БузоваМосковский городской судКэшбериТимур Маршани
 
 
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