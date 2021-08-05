https://ria.ru/20210805/arest-1744545187.html

Суд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани

Суд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани - РИА Новости, 05.08.2021

Суд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Маршани

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:10

2021-08-05T17:10

2021-08-05T17:10

происшествия

москва

ольга бузова

московский городской суд

кэшбери

тимур маршани

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест адвоката Тимура Маршани по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московским городским судом апелляционная жалоба на постановление Кунцевского районного суда города Москвы об избрании в отношении Тимура Маршани меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 августа 2021 года снята с рассмотрения, материалы возвращены в районный суд", - сказали в пресс-службе.Ранее суд отправил адвоката под домашний арест до 31 августа.Как писали в СМИ, Маршани пообещал клиентке за 20 миллионов рублей положительный исход дела в суде о взыскании ее долга, однако этого не произошло.Маршани известен тем, что представлял сторону защиты в деле калининградских врачей, которых обвиняли в убийстве недоношенного новорожденного младенца и оправдали. Кроме того, он представлял интересы инвалида из Анапы, который потерял вложенные в "Кэшбери" 880 тысяч рублей и подал в суд на Николая Баскова и Ольгу Бузову, рекламировавших компанию.

https://ria.ru/20210804/delo-1744313311.html

https://realty.ria.ru/20210802/moshennichestvo-1743967852.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, ольга бузова, московский городской суд, кэшбери, тимур маршани