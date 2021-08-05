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Володин отметил важность сотрудничества России и Киргизии

Володин отметил важность сотрудничества России и Киргизии - РИА Новости, 05.08.2021

Володин отметил важность сотрудничества России и Киргизии

Развитие отношений между Россией и Киргизией важно наращивать в различных форматах, а также искать новые формы взаимодействия, сказал председатель Госдумы... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T22:40

2021-08-05T22:40

2021-08-05T23:00

политика

киргизия

тегеран (город)

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Развитие отношений между Россией и Киргизией важно наращивать в различных форматах, а также искать новые формы взаимодействия, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Талантом Мамытовым, передает пресс-служба Госдумы.Парламентарий отметил результаты совместного сотрудничества и заявил о важности поиска новых форм взаимодействия между Россией и Киргизией. Уточняется, что политики поддержали идею взаимной работы между профильными комитетами парламентов двух стран."Крайне важно, чтобы и парламентское измерение совершенствовалось, и мы с вами находили все новые и новые формы сотрудничества. От этого выиграют наши государства", - добавил Володин.Встреча политиков прошла в Тегеране, куда ранее по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.

https://ria.ru/20210803/krym-1744194999.html

https://ria.ru/20210710/volodin-1740707728.html

киргизия

тегеран (город)

россия

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политика, киргизия, тегеран (город), владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия, талант мамытов