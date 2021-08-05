22:40 05.08.2021 (обновлено: 23:00 05.08.2021)
Володин отметил важность сотрудничества России и Киргизии
Председатель Госдумы Володин отметил важность международного сотрудничества России и Киргизии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Развитие отношений между Россией и Киргизией важно наращивать в различных форматах, а также искать новые формы взаимодействия, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Талантом Мамытовым, передает пресс-служба Госдумы.
"Нам важно, чтобы отношения развивались в различных форматах. Опираясь на многолетние узы дружбы, необходимо делать все для укрепления связей в интересах наших народов и государств", - подчеркнул Володин.
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Парламентарий отметил результаты совместного сотрудничества и заявил о важности поиска новых форм взаимодействия между Россией и Киргизией. Уточняется, что политики поддержали идею взаимной работы между профильными комитетами парламентов двух стран.
"Крайне важно, чтобы и парламентское измерение совершенствовалось, и мы с вами находили все новые и новые формы сотрудничества. От этого выиграют наши государства", - добавил Володин.
Встреча политиков прошла в Тегеране, куда ранее по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин для участия в церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси.