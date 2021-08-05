https://ria.ru/20210805/apple-1744486731.html

Apple исправит старую проблему iPhone

Apple исправит старую проблему iPhone - РИА Новости, 05.08.2021

Apple исправит старую проблему iPhone

В новой версии iOS исчезнут блики от объектива, которые портят снимки с iPhone. Изменения заметили пользователи Reddit, участвующие в тестировании прошивки. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:44

2021-08-05T12:44

2021-08-05T12:53

наука

технологии

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В новой версии iOS исчезнут блики от объектива, которые портят снимки с iPhone. Изменения заметили пользователи Reddit, участвующие в тестировании прошивки.На проблему бликующего объектива не раз обращали внимание пользователи iPhone последних лет выпуска — сложная система линз давала оптический эффект, который портил фото при определенных условиях съемки.Искусственный интеллект в iOS 15 научился эти блики подавлять — эффект заметили пользователи iPhone XS, iPhone 11 и iPhone 12. Возможно, функция будет доступна только для новых моделей: многие функции iOS 15 не работают на старом "железе".Пользователи заметили функцию в четвертой бета-версии iOS 15, хотя в Apple о ней пока не сообщали. Релиз новой версии операционной системы запланирован на сентябрь, одновременно с презентацией iPhone 13.

https://ria.ru/20210730/iphone-1743574785.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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