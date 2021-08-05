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Германия выдала России обвиняемого в афере на 500 миллионов рублей
Германия выдала России обвиняемого в афере на 500 миллионов рублей - РИА Новости, 05.08.2021
Германия выдала России обвиняемого в афере на 500 миллионов рублей
Германия выдала России бывшего подмосковного чиновника, обвиняемого в мошенничестве с землей более чем на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:43
2021-08-05T14:43
в мире
происшествия
московская область (подмосковье)
германия
генеральная прокуратура рф
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Германия выдала России бывшего подмосковного чиновника, обвиняемого в мошенничестве с землей более чем на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова", - говорится в сообщении.Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.По версии следствия, с 2004 по 2016 годы Грыжанов и другие фигуранты в целях незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Чеховского района, организовали и обеспечили внесение в межевые документы заведомо ложных сведений. Также они изготовили подложные правоустанавливающие документы о передаче земельных участков площадью 1486 га, 1353 га и 5099 га в собственность различных организаций и предоставили их в отделы Роснедвижимости (Росреестра) и Кадастровой палаты."На основании этих документов были совершены регистрационные действия, в результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 миллионов рублей", - уточняется в информации.Поскольку Грыжанов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В августе 2020 года его задержали в Германии.Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Игорь Грыжанов будет доставлен в Москву, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20210730/khischenie-1743555220.html
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московская область (подмосковье)
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в мире, происшествия, московская область (подмосковье), германия, генеральная прокуратура рф, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
14:43 05.08.2021
 
Германия выдала России обвиняемого в афере на 500 миллионов рублей

ГП: Германия выдала России экс-чиновника Грыжанова, обвиняемого в афере на 500 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Германия выдала России бывшего подмосковного чиновника, обвиняемого в мошенничестве с землей более чем на 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Германия экстрадировали в Россию бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова", - говорится в сообщении.
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Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2004 по 2016 годы Грыжанов и другие фигуранты в целях незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Чеховского района, организовали и обеспечили внесение в межевые документы заведомо ложных сведений. Также они изготовили подложные правоустанавливающие документы о передаче земельных участков площадью 1486 га, 1353 га и 5099 га в собственность различных организаций и предоставили их в отделы Роснедвижимости (Росреестра) и Кадастровой палаты.
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"На основании этих документов были совершены регистрационные действия, в результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 миллионов рублей", - уточняется в информации.
Поскольку Грыжанов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В августе 2020 года его задержали в Германии.
Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Игорь Грыжанов будет доставлен в Москву, уточняется в релизе.
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