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https://ria.ru/20210804/zoopark-1744272506.html
Пять птенцов фламинго появились на свет в Московском зоопарке
Пять птенцов фламинго появились на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 04.08.2021
Пять птенцов фламинго появились на свет в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго: один розовый и четверо красных, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:25
2021-08-04T10:57
общество
московский зоопарк
светлана акулова
хорошие новости
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго: один розовый и четверо красных, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада.По словам генерального директора Светланы Акуловой, розовые и красные фламинго гнездятся в зоопарке ежегодно. Однако сохранить яйца и вырастить птенцов совсем не просто."Дело в том, что в процессе гнездования между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Наши зоологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал, — они выращивают птиц в инкубаторах", — рассказала Акулова.Зоологи Московского зоопарка внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца они подменяют муляжами с песком и помещают в инкубаторы. Перед тем как птенец появится на свет, яйца возвращают родителям, а те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать птенца. Отец и мать в равной степени ухаживают за потомством."У наших фламинго сезон размножения начинается практически сразу после того, как птицы переселяются в уличный вольер. Пара фламинго вместе строит гнездо из глины. В процессе строительства между птицами случаются перепалки: кому-то может больше понравиться гнездо соседа. Сейчас птенцы лишь отдаленно напоминают своих роскошных родителей. Они больше похожи на маленькие серые комочки на тоненьких ножках", — добавили в пресс-службе.Розовый пигмент у птенцов появится не скоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но и год спустя у них еще останется серый цвет на оперении. Птенец розового фламинго пока большую часть времени проводит в гнезде, а птенцы красных уже гуляют по вольеру за родителями.
https://ria.ru/20210803/panda-1744124526.html
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общество, московский зоопарк, светлана акулова
08:25 04.08.2021 (обновлено: 10:57 04.08.2021)
 
Пять птенцов фламинго появились на свет в Московском зоопарке

Один розовый и четверо красных птенцов фламинго появились на свет в Московском зоопарке

© @moscow_zoo/ВКонтактеПтенец фламинго, родившийся в Московском зоопарке. Кадр видео
Птенец фламинго, родившийся в Московском зоопарке. Кадр видео
© @moscow_zoo/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет пять птенцов фламинго: один розовый и четверо красных, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоосада.
По словам генерального директора Светланы Акуловой, розовые и красные фламинго гнездятся в зоопарке ежегодно. Однако сохранить яйца и вырастить птенцов совсем не просто.
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"Дело в том, что в процессе гнездования между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Наши зоологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал, — они выращивают птиц в инкубаторах", — рассказала Акулова.
Зоологи Московского зоопарка внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца они подменяют муляжами с песком и помещают в инкубаторы. Перед тем как птенец появится на свет, яйца возвращают родителям, а те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать птенца. Отец и мать в равной степени ухаживают за потомством.
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"У наших фламинго сезон размножения начинается практически сразу после того, как птицы переселяются в уличный вольер. Пара фламинго вместе строит гнездо из глины. В процессе строительства между птицами случаются перепалки: кому-то может больше понравиться гнездо соседа. Сейчас птенцы лишь отдаленно напоминают своих роскошных родителей. Они больше похожи на маленькие серые комочки на тоненьких ножках", — добавили в пресс-службе.
Розовый пигмент у птенцов появится не скоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но и год спустя у них еще останется серый цвет на оперении. Птенец розового фламинго пока большую часть времени проводит в гнезде, а птенцы красных уже гуляют по вольеру за родителями.
 
Хорошие новостиОбществоМосковский зоопаркСветлана Акулова
 
 
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