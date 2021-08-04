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Климатолог предрек смертельные волны жары в России
Климатолог предрек смертельные волны жары в России - РИА Новости, 04.08.2021
Климатолог предрек смертельные волны жары в России
Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" заявил... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:38
2021-08-04T10:38
2021-08-04T11:13
общество
ставропольский край
ростовская область
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
александр чернокульский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" заявил климатолог Александр Чернокульский."Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это 20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть", — отметил ученый.По его словам, особенно тяжело это явление будут ощущать жители городов. Поэтому, как считает специалист, необходимо провести мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к меняющимся условиям.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Волгоградской и Ростовской областях, а также Ставропольском крае ожидается резкое повышение температуры до 43 градусов.
https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html
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общество, ставропольский край, ростовская область, гидрометцентр, роман вильфанд, россия, александр чернокульский
10:38 04.08.2021 (обновлено: 11:13 04.08.2021)
Климатолог предрек смертельные волны жары в России
Климатолог Чернокульский: в России может увеличиться смертность от волн жары