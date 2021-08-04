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Климатолог предрек смертельные волны жары в России

Климатолог предрек смертельные волны жары в России - РИА Новости, 04.08.2021

Климатолог предрек смертельные волны жары в России

Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" заявил... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:38

2021-08-04T10:38

2021-08-04T11:13

общество

ставропольский край

ростовская область

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

александр чернокульский

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" заявил климатолог Александр Чернокульский."Одним из главных негативных последствий аномальных погодных условий будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это 20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть", — отметил ученый.По его словам, особенно тяжело это явление будут ощущать жители городов. Поэтому, как считает специалист, необходимо провести мероприятия, которые позволят людям и экономике адаптироваться к меняющимся условиям.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Волгоградской и Ростовской областях, а также Ставропольском крае ожидается резкое повышение температуры до 43 градусов.

https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html

ставропольский край

ростовская область

россия

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2021

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общество, ставропольский край, ростовская область, гидрометцентр, роман вильфанд, россия, александр чернокульский