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Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов

Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов - РИА Новости, 04.08.2021

Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов

Жаркая погода до 42 градусов и шквалистый ветер до 18 метров в секунду ожидаются на территории Астраханской области в среду, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:36

2021-08-04T10:36

2021-08-04T10:36

общество

астраханская область

красноярский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Жаркая погода до 42 градусов и шквалистый ветер до 18 метров в секунду ожидаются на территории Астраханской области в среду, сообщает ГУМЧС России по региону."По данным Астраханского гидрометцентра, 4 августа на территории Астраханской области ожидается местами сильная жара +40…+42°", - говорится в сообщении.При этом также прогнозируется ветер по северной половине области со шквалом 15-18 метров в секунду. "Вероятно, распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе", - отмечается в предупреждении.До конца недели чрезвычайная пожароопасность сохранится Енотаевском и Красноярском районах области.Жаркая погода установилась в Астраханской области с середины июня. При этом периодически в регионе возникает сильный ветер, приносящий пыльные бури. Так, в начале июня такая буря оставила без света часть жителей десяти населенных пунктов, наблюдались перебои с газоснабжением. Сильный ветер повредил крыши на нескольких зданиях.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html

астраханская область

красноярский район

россия

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общество, астраханская область, красноярский район, россия