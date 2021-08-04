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Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов
Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов - РИА Новости, 04.08.2021
Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов
Жаркая погода до 42 градусов и шквалистый ветер до 18 метров в секунду ожидаются на территории Астраханской области в среду, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:36
2021-08-04T10:36
2021-08-04T10:36
общество
астраханская область
красноярский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости. Жаркая погода до 42 градусов и шквалистый ветер до 18 метров в секунду ожидаются на территории Астраханской области в среду, сообщает ГУМЧС России по региону."По данным Астраханского гидрометцентра, 4 августа на территории Астраханской области ожидается местами сильная жара +40…+42°", - говорится в сообщении.При этом также прогнозируется ветер по северной половине области со шквалом 15-18 метров в секунду. "Вероятно, распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе", - отмечается в предупреждении.До конца недели чрезвычайная пожароопасность сохранится Енотаевском и Красноярском районах области.Жаркая погода установилась в Астраханской области с середины июня. При этом периодически в регионе возникает сильный ветер, приносящий пыльные бури. Так, в начале июня такая буря оставила без света часть жителей десяти населенных пунктов, наблюдались перебои с газоснабжением. Сильный ветер повредил крыши на нескольких зданиях.
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общество, астраханская область, красноярский район, россия
Жителей Астраханской области предупредили о жаре до 42 градусов
ГУМЧС: жара до 42 градусов и шквалистый ветер ожидаются в Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг – РИА Новости.
Жаркая погода до 42 градусов и шквалистый ветер до 18 метров в секунду ожидаются на территории Астраханской области
в среду, сообщает ГУМЧС России
по региону.
"По данным Астраханского гидрометцентра, 4 августа на территории Астраханской области ожидается местами сильная жара +40…+42°", - говорится в сообщении.
При этом также прогнозируется ветер по северной половине области со шквалом 15-18 метров в секунду. "Вероятно, распространение взвешенных частиц пыли и песка в воздухе", - отмечается в предупреждении.
До конца недели чрезвычайная пожароопасность сохранится Енотаевском и Красноярском районах
области.
Жаркая погода установилась в Астраханской области с середины июня. При этом периодически в регионе возникает сильный ветер, приносящий пыльные бури. Так, в начале июня такая буря оставила без света часть жителей десяти населенных пунктов, наблюдались перебои с газоснабжением. Сильный ветер повредил крыши на нескольких зданиях.