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Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов - РИА Новости, 04.08.2021
Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:07
2021-08-04T09:30
общество
астраханская область
волгоградская область
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, на Черноморском побережье в районе Сочи синоптики прогнозируют до 35 градусов, в Симферополе — 30-37, в Севастополе — 30-35.В континентальных регионах юга России будет еще жарче."На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья", — добавил Вильфанд.Он также рассказал, что в центре Европейской России к концу недели температура поднимется до 30, но будет дождливо.
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общество, астраханская область, волгоградская область, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
03:07 04.08.2021 (обновлено: 09:30 04.08.2021)
 
Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал жару до 43 градусов в Европейской России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге очень жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не опускает температуру воздуха в прибрежных городах ниже 30 градусов <...> До конца рабочей недели будет жаркая погода, и это опасное явление, — сказал он.

Так, на Черноморском побережье в районе Сочи синоптики прогнозируют до 35 градусов, в Симферополе — 30-37, в Севастополе — 30-35.
В континентальных регионах юга России будет еще жарче.
"На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья", — добавил Вильфанд.
Он также рассказал, что в центре Европейской России к концу недели температура поднимется до 30, но будет дождливо.
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
00:16
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальную погоду в нескольких регионах
 
ОбществоАстраханская областьВолгоградская областьГидрометцентрРоман ВильфандПогодаРоссия
 
 
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