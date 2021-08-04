https://ria.ru/20210804/zhara-1744261147.html
Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов - РИА Новости, 04.08.2021
Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:07
2021-08-04T03:07
2021-08-04T09:30
общество
астраханская область
волгоградская область
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741493319_0:7:3618:2042_1920x0_80_0_0_1faecf75e40a24ef43a1467a07bd2df0.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, на Черноморском побережье в районе Сочи синоптики прогнозируют до 35 градусов, в Симферополе — 30-37, в Севастополе — 30-35.В континентальных регионах юга России будет еще жарче."На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья", — добавил Вильфанд.Он также рассказал, что в центре Европейской России к концу недели температура поднимется до 30, но будет дождливо.
https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html
астраханская область
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741493319_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_a91ff6becf24ccc2c88a93503edcade2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область, волгоградская область, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
03:07 04.08.2021 (обновлено: 09:30 04.08.2021)
Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал жару до 43 градусов в Европейской России