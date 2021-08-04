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Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов

Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов - РИА Новости, 04.08.2021

Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов

Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:07

2021-08-04T03:07

2021-08-04T09:30

общество

астраханская область

волгоградская область

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Аномальная жара на юге европейской части России продлится до конца недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Так, на Черноморском побережье в районе Сочи синоптики прогнозируют до 35 градусов, в Симферополе — 30-37, в Севастополе — 30-35.В континентальных регионах юга России будет еще жарче."На нижней Волге, в Астраханской области очень жарко. До 43 градусов в Волгоградской области, в Ростовской тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья", — добавил Вильфанд.Он также рассказал, что в центре Европейской России к концу недели температура поднимется до 30, но будет дождливо.

https://ria.ru/20210804/pogoda-1744256709.html

астраханская область

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россия

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2021

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общество, астраханская область, волгоградская область, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия