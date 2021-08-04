Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/zelenskiy-1744271089.html
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
В Крыму назвали условия для визита Зеленского - РИА Новости, 04.08.2021
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T07:49
2021-08-04T09:57
в мире
украина
оон
севастополь
республика крым
симферополь
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией.В интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как отдыхал в Крыму в молодости, заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, и назвал возвращение полуострова под контроль Киева вопросом времени.Он отметил, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик."Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 1990-х незаконно и временно приватизированная Украиной, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами", — заключил собеседник агентства.Зеленский не раз заявлял, что киевские власти делают все, чтобы "вернуть Крым". Для этого запустили "Крымскую платформу", к которой предложили присоединиться США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Саммит запланирован на 23 августа.При этом с 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Киеву соответствующие иски.В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как "Крымская платформа", Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210803/krym-1744208437.html
https://ria.ru/20210803/krym-1744226767.html
украина
севастополь
республика крым
симферополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_f0a3b3a5c1184096bd2739fa5062327a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, симферополь, владимир путин, владимир зеленский, ефим фикс, россия
07:49 04.08.2021 (обновлено: 09:57 04.08.2021)
 
В Крыму назвали условия для визита Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условия для визита Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией.
В интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как отдыхал в Крыму в молодости, заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, и назвал возвращение полуострова под контроль Киева вопросом времени.

"Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств", — сказал Фикс РИА Новости.

Он отметил, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.
"Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 1990-х незаконно и временно приватизированная Украиной, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами", — заключил собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 17:35
В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму
Зеленский не раз заявлял, что киевские власти делают все, чтобы "вернуть Крым". Для этого запустили "Крымскую платформу", к которой предложили присоединиться США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Саммит запланирован на 23 августа.
При этом с 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Киеву соответствующие иски.
В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как "Крымская платформа", Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.
По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 18:51
"Хватит лить крокодильи слезы": депутат Госдумы от Крыма ответил Зеленскому
 
В миреУкраинаООНСевастопольРеспублика КрымСимферопольВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕфим ФиксРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе"
15:44Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом
15:41Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
Лента новостейМолния