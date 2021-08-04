07:49 04.08.2021 (обновлено: 09:57 04.08.2021)
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условия для визита Зеленского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией.
В интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как отдыхал в Крыму в молодости, заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, и назвал возвращение полуострова под контроль Киева вопросом времени.
"Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств", — сказал Фикс РИА Новости.
Он отметил, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.
"Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 1990-х незаконно и временно приватизированная Украиной, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами", — заключил собеседник агентства.
Зеленский не раз заявлял, что киевские власти делают все, чтобы "вернуть Крым". Для этого запустили "Крымскую платформу", к которой предложили присоединиться США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Саммит запланирован на 23 августа.
При этом с 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Киеву соответствующие иски.
В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как "Крымская платформа", Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.
По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.