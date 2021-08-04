https://ria.ru/20210804/zelenskiy-1744271089.html

В Крыму назвали условия для визита Зеленского

В Крыму назвали условия для визита Зеленского - РИА Новости, 04.08.2021

В Крыму назвали условия для визита Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T07:49

2021-08-04T07:49

2021-08-04T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией.В интервью телеканалу "Дом" Зеленский вспомнил, как отдыхал в Крыму в молодости, заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, и назвал возвращение полуострова под контроль Киева вопросом времени.Он отметил, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик."Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, в 1990-х незаконно и временно приватизированная Украиной, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами", — заключил собеседник агентства.Зеленский не раз заявлял, что киевские власти делают все, чтобы "вернуть Крым". Для этого запустили "Крымскую платформу", к которой предложили присоединиться США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. Саммит запланирован на 23 августа.При этом с 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Киеву соответствующие иски.В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как "Крымская платформа", Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210803/krym-1744208437.html

https://ria.ru/20210803/krym-1744226767.html

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россия

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