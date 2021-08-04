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СК изучит захоронения на месте финских концлагерей в Карелии
СК изучит захоронения на месте финских концлагерей в Карелии - РИА Новости, 04.08.2021
СК изучит захоронения на месте финских концлагерей в Карелии
Следователи изучают место массового захоронения, обнаруженного в Карелии, где во время Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря, сообщила... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:04
2021-08-04T18:33
происшествия
республика карелия
олонецкий район
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
светлана петренко
без срока давности
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следователи изучают место массового захоронения, обнаруженного в Карелии, где во время Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Ранее руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов рассказал РИА Новости, что поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами.По его словам, были найдены останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, которую убили выстрелом в голову. Согласно архивным документам, это место располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих лагерей, по архивным данным, превышает 8 тысяч."Следователи СК РФ изучат полученные от УФСБ по Республике Карелия рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей", - сказала Петренко.Она добавила, что работа проходит в рамках расследования уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Карело-Финской ССР.Петренко добавила, что следователи уже прибыли в поселок для осмотра обнаруженного захоронения. Сейчас на месте раскопа проводятся следственные действия.Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском. Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения.На начало апреля 1942 года, в них находилось около 24 тысяч человек - около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.
https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html
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республика карелия
олонецкий район
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Раскопки на месте захоронения узников финских концлагерей в Карелии
Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов. "Третьего августа представители ростовского отряда "Поискового движения России" возле поселка Ильинский Республики Карелия обнаружили место массового захоронения советских мирных граждан – жертв финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с прострелянной головой", - сказал Левашов.
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происшествия, республика карелия, олонецкий район, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), светлана петренко, без срока давности, россия
18:04 04.08.2021 (обновлено: 18:33 04.08.2021)
 
СК изучит захоронения на месте финских концлагерей в Карелии

Официальный представитель СК Петренко: ведомство изучит массовое захоронение времен войны в Карелии

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следователи изучают место массового захоронения, обнаруженного в Карелии, где во время Великой Отечественной войны располагались финские концлагеря, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов рассказал РИА Новости, что поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами.
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По его словам, были найдены останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, которую убили выстрелом в голову. Согласно архивным документам, это место располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих лагерей, по архивным данным, превышает 8 тысяч.
"Следователи СК РФ изучат полученные от УФСБ по Республике Карелия рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей", - сказала Петренко.
Она добавила, что работа проходит в рамках расследования уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Карело-Финской ССР.
Петренко добавила, что следователи уже прибыли в поселок для осмотра обнаруженного захоронения. Сейчас на месте раскопа проводятся следственные действия.
"Предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти. Все обнаруженные останки будут направлены для проведения необходимых исследований с целью установления точного количества людей, которым они принадлежат, а также причин и обстоятельств их смерти", - добавила она.
Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском. Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения.
На начало апреля 1942 года, в них находилось около 24 тысяч человек - около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.
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ПроисшествияРеспублика КарелияОлонецкий районСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Светлана ПетренкоБез срока давностиРоссия
 
 
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