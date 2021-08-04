https://ria.ru/20210804/zakhoronenie-1744308724.html

В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей

В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей - РИА Новости, 04.08.2021

В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей

Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:03

2021-08-04T12:03

2021-08-04T14:28

общество

республика карелия

олонецкий район

великая отечественная война (1941-1945)

поисковое движение россии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 4 авг — РИА Новости. Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов."Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с простреленной головой", — сказал он.Согласно архивным документам, это место располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих центров составляет более восьми тысяч мирных граждан.В 2020 году белорусская организация малолетних узников обращалась в администрацию Олонецкого района с просьбой увековечить память 88 белорусов — заключенных финских концлагерей. Их личности установили во время архивных работ и на основе воспоминаний очевидцев трагедии."Массовое захоронение обнаружено поисковиками на основании воспоминаний местного жителя поселка Ильинский", — добавил Левашов.Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском. Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах создали несколько десятков центров для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.

https://ria.ru/20210706/salsk-1740035296.html

https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html

республика карелия

олонецкий район

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Раскопки на месте захоронения узников финских концлагерей в Карелии Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов. "Третьего августа представители ростовского отряда "Поискового движения России" возле поселка Ильинский Республики Карелия обнаружили место массового захоронения советских мирных граждан – жертв финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с прострелянной головой", - сказал Левашов. 2021-08-04T12:03 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика карелия, олонецкий район, великая отечественная война (1941-1945), поисковое движение россии