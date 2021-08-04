Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/zakhoronenie-1744308724.html
В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей
В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей - РИА Новости, 04.08.2021
В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей
Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:03
2021-08-04T14:28
общество
республика карелия
олонецкий район
великая отечественная война (1941-1945)
поисковое движение россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744321719_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fa7d65eeb0e07ed895e386fff1b7544a.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 авг — РИА Новости. Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов."Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с простреленной головой", — сказал он.Согласно архивным документам, это место располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих центров составляет более восьми тысяч мирных граждан.В 2020 году белорусская организация малолетних узников обращалась в администрацию Олонецкого района с просьбой увековечить память 88 белорусов — заключенных финских концлагерей. Их личности установили во время архивных работ и на основе воспоминаний очевидцев трагедии."Массовое захоронение обнаружено поисковиками на основании воспоминаний местного жителя поселка Ильинский", — добавил Левашов.Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском. Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах создали несколько десятков центров для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.
https://ria.ru/20210706/salsk-1740035296.html
https://ria.ru/20210714/pskov-1741184434.html
республика карелия
олонецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Раскопки на месте захоронения узников финских концлагерей в Карелии
Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" нашли в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов. "Третьего августа представители ростовского отряда "Поискового движения России" возле поселка Ильинский Республики Карелия обнаружили место массового захоронения советских мирных граждан – жертв финских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с прострелянной головой", - сказал Левашов.
2021-08-04T12:03
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744321719_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5a14c9d95320dbb967ea05c8eaf2f28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика карелия, олонецкий район, великая отечественная война (1941-1945), поисковое движение россии
12:03 04.08.2021 (обновлено: 14:28 04.08.2021)
 
В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей

В Олонецком районе Карелии нашли место массового захоронения советских узников финских концлагерей

Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 4 авг — РИА Новости. Поисковики в рамках проекта "Без срока давности" обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения узников концлагерей, созданных там финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РИА Новости руководитель отряда "Олонецкая оперативная группа" Олег Левашов.
"Уже нашли останки тел, предположительно, двух женщин, одной около 16 лет, она с простреленной головой", — сказал он.
Согласно архивным документам, это место располагается на перекрестке дорог, ведших к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих центров составляет более восьми тысяч мирных граждан.
В 2020 году белорусская организация малолетних узников обращалась в администрацию Олонецкого района с просьбой увековечить память 88 белорусов — заключенных финских концлагерей. Их личности установили во время архивных работ и на основе воспоминаний очевидцев трагедии.
"Массовое захоронение обнаружено поисковиками на основании воспоминаний местного жителя поселка Ильинский", — добавил Левашов.
Активисты Поискового движения обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 09:04
Поисковики обнаружили захоронение жертв нацистов в Сальске
Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском.
Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах создали несколько десятков центров для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.
В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.
Работа следователей на месте массового захоронения жертв нацистов в Псковской области
14 июля, 09:20
Под Псковом нашли захоронение мирных граждан, убитых гитлеровцами
 
ОбществоРеспублика КарелияОлонецкий районВеликая Отечественная война (1941-1945)Поисковое движение России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Госдума запросила у RT данные о подготовке протестных активистов за рубежом
15:41Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
Лента новостейМолния