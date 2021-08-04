Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/yabloki-1744385635.html
В Россию пытались провезти яблоки под видом пива
В Россию пытались провезти яблоки под видом пива - РИА Новости, 04.08.2021
В Россию пытались провезти яблоки под видом пива
Смоленские таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:01
2021-08-04T18:09
происшествия
смоленская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147692/21/1476922167_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d4f9be90d03aebefa5a23d5a9bc00786.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Смоленские таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС РФ."Двадцать тонн польских яблок задержали смоленские таможенники в рамках работы мобильных групп в Руднянском районе Смоленской области. Санкционная продукция была обнаружена в остановленном таможенниками грузовом автомобиле, следовавшем из Чехии. Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилось пиво в адрес одной из московских фирм", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что транспортное средство досмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса без снятия пломб и вскрытия грузового отсека. Анализ полученного при сканировании автомобиля изображения показал, что в грузовом отсеке находится товар, не указанный в документах. В ходе последующего досмотра выяснилось, что вместо пива в автомобиле перевозились свежие яблоки. На упаковке товара указана страна происхождения – Польша."Автомобиль с грузом задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей", - подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210715/neft-1741343818.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147692/21/1476922167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_f759e7ec1703198884532d37d97e287a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, смоленская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
18:01 04.08.2021 (обновлено: 18:09 04.08.2021)
 
В Россию пытались провезти яблоки под видом пива

ФТС: более двадцати тонн яблок пытались провезти в Россию из Польши под видом пива

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота Смоленского таможенного поста ФТС России
Работа Смоленского таможенного поста ФТС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Смоленские таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС РФ.
"Двадцать тонн польских яблок задержали смоленские таможенники в рамках работы мобильных групп в Руднянском районе Смоленской области. Санкционная продукция была обнаружена в остановленном таможенниками грузовом автомобиле, следовавшем из Чехии. Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилось пиво в адрес одной из московских фирм", - говорится в сообщении.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 11:07
ФТС выявила контрабанду нефти на Украину
В пресс-службе пояснили, что транспортное средство досмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса без снятия пломб и вскрытия грузового отсека. Анализ полученного при сканировании автомобиля изображения показал, что в грузовом отсеке находится товар, не указанный в документах. В ходе последующего досмотра выяснилось, что вместо пива в автомобиле перевозились свежие яблоки. На упаковке товара указана страна происхождения – Польша.
"Автомобиль с грузом задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей", - подытожили в пресс-службе.
 
ПроисшествияСмоленская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния