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В Россию пытались провезти яблоки под видом пива

В Россию пытались провезти яблоки под видом пива - РИА Новости, 04.08.2021

В Россию пытались провезти яблоки под видом пива

Смоленские таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:01

2021-08-04T18:01

2021-08-04T18:09

происшествия

смоленская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Смоленские таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС РФ."Двадцать тонн польских яблок задержали смоленские таможенники в рамках работы мобильных групп в Руднянском районе Смоленской области. Санкционная продукция была обнаружена в остановленном таможенниками грузовом автомобиле, следовавшем из Чехии. Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилось пиво в адрес одной из московских фирм", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что транспортное средство досмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса без снятия пломб и вскрытия грузового отсека. Анализ полученного при сканировании автомобиля изображения показал, что в грузовом отсеке находится товар, не указанный в документах. В ходе последующего досмотра выяснилось, что вместо пива в автомобиле перевозились свежие яблоки. На упаковке товара указана страна происхождения – Польша."Автомобиль с грузом задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей", - подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210715/neft-1741343818.html

смоленская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия