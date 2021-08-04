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В Россию пытались провезти яблоки под видом пива
В Россию пытались провезти яблоки под видом пива - РИА Новости, 04.08.2021
В Россию пытались провезти яблоки под видом пива
Смоленские таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:01
2021-08-04T18:01
2021-08-04T18:09
происшествия
смоленская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Смоленские таможенники обнаружили более 20 тонн санкционных польских яблок, которые пытались ввезти в Россию под видом пива, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС РФ."Двадцать тонн польских яблок задержали смоленские таможенники в рамках работы мобильных групп в Руднянском районе Смоленской области. Санкционная продукция была обнаружена в остановленном таможенниками грузовом автомобиле, следовавшем из Чехии. Согласно представленным товаросопроводительным документам, в грузовике перевозилось пиво в адрес одной из московских фирм", - говорится в сообщении.В пресс-службе пояснили, что транспортное средство досмотрели с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса без снятия пломб и вскрытия грузового отсека. Анализ полученного при сканировании автомобиля изображения показал, что в грузовом отсеке находится товар, не указанный в документах. В ходе последующего досмотра выяснилось, что вместо пива в автомобиле перевозились свежие яблоки. На упаковке товара указана страна происхождения – Польша."Автомобиль с грузом задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении перевозчика дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей", - подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210715/neft-1741343818.html
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происшествия, смоленская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
18:01 04.08.2021 (обновлено: 18:09 04.08.2021)
В Россию пытались провезти яблоки под видом пива
ФТС: более двадцати тонн яблок пытались провезти в Россию из Польши под видом пива