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В Геленджике задержали полицейского при получении взятки
В Геленджике задержали полицейского при получении взятки - РИА Новости, 04.08.2021
В Геленджике задержали полицейского при получении взятки
Сотрудники УФСБ по Кубани задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, полицейский уже дал признательные показания,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:51
2021-08-04T18:51
происшествия
взятка
краснодарский край
геленджик
россия
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КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Кубани задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, полицейский уже дал признательные показания, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."По материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ППС отдела МВД России по Кавказскому району, прикомандированного к отделу МВД России по Геленджику. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двоих подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики."Полицейский предложил не привлекать его к административной ответственности и проявить бездействие при условии передачи взятки в размере 100 тысяч рублей. Молодой человек согласился и передал ему часть денежных средств в размере 8,5 тысячи рублей, но после сообщил об этом в компетентные органы. 1 августа 2021 года после передачи заявителем инспектору ППС 50 тысяч рублей последний был задержан сотрудниками краевого УФСБ. В ходе допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, написав явку с повинной", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20210727/korruptsiya-1743169361.html
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происшествия, взятка, краснодарский край, геленджик, россия
18:51 04.08.2021
 
В Геленджике задержали полицейского при получении взятки

СУСК: сотрудники ФСБ по Кубани задержали в Геленджике полицейского при получении взятки

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 авг – РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Кубани задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, полицейский уже дал признательные показания, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"По материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ППС отдела МВД России по Кавказскому району, прикомандированного к отделу МВД России по Геленджику. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции
По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двоих подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики.
"Полицейский предложил не привлекать его к административной ответственности и проявить бездействие при условии передачи взятки в размере 100 тысяч рублей. Молодой человек согласился и передал ему часть денежных средств в размере 8,5 тысячи рублей, но после сообщил об этом в компетентные органы. 1 августа 2021 года после передачи заявителем инспектору ППС 50 тысяч рублей последний был задержан сотрудниками краевого УФСБ. В ходе допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, написав явку с повинной", - добавляется в релизе.
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