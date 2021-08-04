https://ria.ru/20210804/vybory-1744388396.html

Косачев прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Косачев прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2021

Косачев прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

Отсутствие или присутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ никак не определяет легитимность выборов в РФ и их... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:11

2021-08-04T18:11

2021-08-04T18:17

политика

обсе

россия

в мире

константин косачев

бюро по демократическим институтам и правам человека

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Отсутствие или присутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ никак не определяет легитимность выборов в РФ и их демократичность, заявил РИА Новости в среду вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."Вопрос этот (почему наблюдатели не приедут в РФ - ред.) надо задавать БДИПЧ ОБСЕ. Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации", - сказал Косачев.Так или иначе, подчеркнул он, "отсутствие или присутствие наблюдателей от БДИПЧ никак не определяет легитимность выборов и их демократичность, была бы честь предложена".

https://ria.ru/20210803/vybory-1744212330.html

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политика, обсе, россия, в мире, константин косачев, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы в государственную думу