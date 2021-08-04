https://ria.ru/20210804/vybory-1744269242.html

Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине - РИА Новости, 04.08.2021

Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

На выборах в Госдуму планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом, в том числе четыре на Украине, рассказала в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T07:16

2021-08-04T07:16

2021-08-04T08:52

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одесса

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элла памфилова

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На выборах в Госдуму планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом, в том числе четыре на Украине, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.По ее словам, у получивших российское гражданство жителей Донбасса есть возможность приехать в Ростовскую область и там проголосовать."В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг", — добавила собеседница агентства.Зарубежные участки на выборах в Госдуму откроют в большинстве стран мира, за исключением Йемена, Ливии и Грузии. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит избрать на пять лет 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

https://ria.ru/20210804/shoygu-1744259204.html

киев

одесса

россия

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в мире, киев, одесса, владимир путин, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия