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Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине - РИА Новости, 04.08.2021
Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
На выборах в Госдуму планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом, в том числе четыре на Украине, рассказала в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T07:16
2021-08-04T08:52
в мире
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одесса
владимир путин
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На выборах в Госдуму планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом, в том числе четыре на Украине, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.По ее словам, у получивших российское гражданство жителей Донбасса есть возможность приехать в Ростовскую область и там проголосовать."В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг", — добавила собеседница агентства.Зарубежные участки на выборах в Госдуму откроют в большинстве стран мира, за исключением Йемена, Ливии и Грузии. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит избрать на пять лет 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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в мире, киев, одесса, владимир путин, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия
07:16 04.08.2021 (обновлено: 08:52 04.08.2021)
 
Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На выборах в Госдуму планируется открыть 348 избирательных участков за рубежом, в том числе четыре на Украине, рассказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"На территории Украины будут открыты участки: в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, где смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик (ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) никаких избирательных участков нет, там голосования не будет", — сказала она.

По ее словам, у получивших российское гражданство жителей Донбасса есть возможность приехать в Ростовскую область и там проголосовать.
"В том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, если они верифицированы на портале госуслуг", — добавила собеседница агентства.
Зарубежные участки на выборах в Госдуму откроют в большинстве стран мира, за исключением Йемена, Ливии и Грузии.
Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Россиянам предстоит избрать на пять лет 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
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В миреКиевОдессаВладимир ПутинГосдума РФЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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