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ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках - РИА Новости, 04.08.2021
ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
Ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года в связи с пандемией не будет, в общей сложности в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T04:10
2021-08-04T04:10
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года в связи с пандемией не будет, в общей сложности в кампании может быть задействовано до 500 тысяч наблюдателей от партий, одномандатников, общественных наблюдателей, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.По ее словам, не все партии могут обеспечить необходимое количество наблюдателей, поэтому важно, чтобы кандидаты-одномандатники и партии готовили наблюдателей."И, конечно, тут огромным подспорьем является институт общественного наблюдения, введенный в 2018 году. Мы надеемся, что на этой федеральной кампании в общей сложности может быть до 500 тысяч наблюдателей – от партий, одномандатников, общественных наблюдателей", — отметила Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, москва, госдума рф, элла памфилова, россия
04:10 04.08.2021 (обновлено: 04:20 04.08.2021)
ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
ЦИК: на выборах в Госдуму не будет ограничений по количеству наблюдателей на участках
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму
в сентябре 2021 года в связи с пандемией не будет, в общей сложности в кампании может быть задействовано до 500 тысяч наблюдателей от партий, одномандатников, общественных наблюдателей, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова
.
"Нет, нет. Мы, наоборот, создаем все условия для того, чтобы у наблюдательского сообщества были все необходимые возможности для обеспечения непрерывного наблюдения в течение трех суток, сменяя друг друга на основе гибкого графика, удобного для каждого наблюдателя. Нет проблемы в обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности всех, включая наблюдателей", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, возможно ли ограничение по количеству наблюдателей на участках из-за пандемии.
По ее словам, не все партии могут обеспечить необходимое количество наблюдателей, поэтому важно, чтобы кандидаты-одномандатники и партии готовили наблюдателей.
"И, конечно, тут огромным подспорьем является институт общественного наблюдения, введенный в 2018 году. Мы надеемся, что на этой федеральной кампании в общей сложности может быть до 500 тысяч наблюдателей – от партий, одномандатников, общественных наблюдателей", — отметила Памфилова.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.