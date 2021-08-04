https://ria.ru/20210804/vybory-1744262996.html

ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках

ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках - РИА Новости, 04.08.2021

ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках

Ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года в связи с пандемией не будет, в общей сложности в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T04:10

2021-08-04T04:10

2021-08-04T04:20

политика

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госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года в связи с пандемией не будет, в общей сложности в кампании может быть задействовано до 500 тысяч наблюдателей от партий, одномандатников, общественных наблюдателей, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.По ее словам, не все партии могут обеспечить необходимое количество наблюдателей, поэтому важно, чтобы кандидаты-одномандатники и партии готовили наблюдателей."И, конечно, тут огромным подспорьем является институт общественного наблюдения, введенный в 2018 году. Мы надеемся, что на этой федеральной кампании в общей сложности может быть до 500 тысяч наблюдателей – от партий, одномандатников, общественных наблюдателей", — отметила Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210804/vybory-1744261696.html

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политика, москва, госдума рф, элла памфилова, россия