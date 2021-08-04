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На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков

На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков - РИА Новости, 04.08.2021

На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков

Почти 350 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:32

2021-08-04T03:32

2021-08-04T05:25

политика

москва

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 350 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Она добавила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут проголосовать в соседних странах.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210804/shoygu-1744259204.html

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политика, москва, госдума рф, элла памфилова, россия