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На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков - РИА Новости, 04.08.2021
На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
Почти 350 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:32
2021-08-04T03:32
2021-08-04T05:25
политика
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госдума рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Почти 350 зарубежных избирательных участков в разных странах планируется открыть для голосования на выборах в Госдуму, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Она добавила, что россияне, проживающие в Грузии, смогут проголосовать в соседних странах.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, москва, госдума рф, элла памфилова, россия
03:32 04.08.2021 (обновлено: 05:25 04.08.2021)
На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о планах по открытию 348 участков за рубежом