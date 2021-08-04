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Глава офиса Зеленского рассказал о встрече с советником Байдена
Глава офиса Зеленского рассказал о встрече с советником Байдена - РИА Новости, 04.08.2021
Глава офиса Зеленского рассказал о встрече с советником Байдена
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что делегация из Киева провела "откровенную встречу" с советником президента США по вопросам национальной... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:13
2021-08-04T18:18
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что делегация из Киева провела "откровенную встречу" с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что прибыл вместе с главой офиса президента в США для подготовки визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, у них запланирован ряд встреч."Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!" - написал Ермак в своем Facebook.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Штаты ожидают визита Зеленского 30 августа. Офис украинского президента сообщил, что делегация Киева посетит Вашингтон для подготовки визита. Позднее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров будет проходить на повышенных тонах после соглашения США и Германии по "Северному потоку 2".
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, андрей ермак
18:13 04.08.2021 (обновлено: 18:18 04.08.2021)
 
Глава офиса Зеленского рассказал о встрече с советником Байдена

Глава офиса президента Украины Ермак рассказал о встрече с советником президента США Салливаном

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что делегация из Киева провела "откровенную встречу" с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что прибыл вместе с главой офиса президента в США для подготовки визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, у них запланирован ряд встреч.
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В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах
"Провели очень продуктивную, откровенную и дружескую встречу с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Мы заинтересованы в усилении стратегического партнерства Украины и США. Продолжаем работать над этим!" - написал Ермак в своем Facebook.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Штаты ожидают визита Зеленского 30 августа. Офис украинского президента сообщил, что делегация Киева посетит Вашингтон для подготовки визита. Позднее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров будет проходить на повышенных тонах после соглашения США и Германии по "Северному потоку 2".
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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