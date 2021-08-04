https://ria.ru/20210804/voz-1744416990.html

ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев COVID-19 в России

ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев COVID-19 в России - РИА Новости, 04.08.2021

ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения фиксирует медленное снижение количества случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ в России... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:14

2021-08-04T21:14

2021-08-04T21:16

распространение коронавируса

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

мелита вуйнович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения фиксирует медленное снижение количества случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, меньше население, меньше случаев в общем. И очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение сейчас. Репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, он сейчас в России ниже единицы, и это хорошо. Так что мы видим снижение, медленное снижение в общем в России", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".При этом она отметила, что в разных регионах России ситуация складывается по-разному и необходимо следить за динамикой.В среду в РФ было зарегистрировано 22 589 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20210804/moratoriy-1744374034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, мелита вуйнович