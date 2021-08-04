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ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев COVID-19 в России
ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев COVID-19 в России - РИА Новости, 04.08.2021
ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев COVID-19 в России
Всемирная организация здравоохранения фиксирует медленное снижение количества случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ в России... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:14
2021-08-04T21:14
2021-08-04T21:16
распространение коронавируса
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
мелита вуйнович
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения фиксирует медленное снижение количества случаев заражения коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, меньше население, меньше случаев в общем. И очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение сейчас. Репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, он сейчас в России ниже единицы, и это хорошо. Так что мы видим снижение, медленное снижение в общем в России", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".При этом она отметила, что в разных регионах России ситуация складывается по-разному и необходимо следить за динамикой.В среду в РФ было зарегистрировано 22 589 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20210804/moratoriy-1744374034.html
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воз, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, мелита вуйнович
21:14 04.08.2021 (обновлено: 21:16 04.08.2021)
ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев COVID-19 в России
ВОЗ зафиксировала медленное сокращение случаев коронавируса в России