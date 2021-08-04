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"Оппозиционная платформа" назвала проверку Верховного суда узурпацией
"Оппозиционная платформа" назвала проверку Верховного суда узурпацией - РИА Новости, 04.08.2021
"Оппозиционная платформа" назвала проверку Верховного суда узурпацией
Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что проверка Верховного суда Службой безопасности (СБУ) была устроена с целью вмешательства в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T16:19
2021-08-04T16:30
в мире
украина
верховный суд украины
служба безопасности украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что проверка Верховного суда Службой безопасности (СБУ) была устроена с целью вмешательства в судебную систему и лишения украинцев права отстаивать интересы в независимых судах, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Ранее издание "Страна.UA" со ссылкой на источники в СБУ начала внеплановую проверку Верховного суда, это связано с рассмотрением судом дел об обжаловании президентских санкций и направлено на блокирование рассмотрения этих дел, в частности, относительно закрытия оппозиционных телеканалов.В политсиле считают, что таким образом украинский президент Владимир Зеленский и его окружение, опираясь на Службу безопасности, продолжают узурпировать власть. По мнению "Оппозиционной платформы", единственной целью этой проверки является давление на суд, в который обращаются те, против кого Зеленский на основании решений СНБО ввел внесудебные санкции, в том числе в отношении оппозиционных политиков и телеканалов."По указанию президента Зеленского СБУ превратилась в преступную организацию, которая занимается террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ. Сегодня к этому перечню можно смело прибавить уничтожение отдельной ветви власти – судебной. Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти Зеленского на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами, являющаяся следующим шагом после начатой Зеленским внесудебной антиконституционной расправы над инакомыслящими", - говорится в заявлении.Такие действия, по словам представителей политсилы, нацелены на консервацию власти Зеленского, лишение граждан права на отстаивание интересов в независимых судах, а также на демократическое обновление власти."Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о недопустимости действий, направленных на уничтожение независимости судебной власти. Наша партия и фракция в парламенте продолжат деятельность по защите судебной системы от внешнего управления и незаконного давления со стороны внутренних структур, в том числе от вмешательства в работу судов высшего руководства страны… Также "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что будет защищать основополагающие конституционные права и свободы всех украинских граждан", - резюмировали в политсиле.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета партии Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
https://ria.ru/20210714/zelenskiy-1741278700.html
https://ria.ru/20210327/ukraina-1603103365.html
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в мире, украина, верховный суд украины, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь
16:19 04.08.2021 (обновлено: 16:30 04.08.2021)
 
"Оппозиционная платформа" назвала проверку Верховного суда узурпацией

"Оппозиционная платформа — За жизнь": СБУ, проверяя Верховный суд, узурпирует власть

© РИА НовостиВход в задние Верховного суда Украины в Киеве
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что проверка Верховного суда Службой безопасности (СБУ) была устроена с целью вмешательства в судебную систему и лишения украинцев права отстаивать интересы в независимых судах, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Ранее издание "Страна.UA" со ссылкой на источники в СБУ начала внеплановую проверку Верховного суда, это связано с рассмотрением судом дел об обжаловании президентских санкций и направлено на блокирование рассмотрения этих дел, в частности, относительно закрытия оппозиционных телеканалов.
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В политсиле считают, что таким образом украинский президент Владимир Зеленский и его окружение, опираясь на Службу безопасности, продолжают узурпировать власть. По мнению "Оппозиционной платформы", единственной целью этой проверки является давление на суд, в который обращаются те, против кого Зеленский на основании решений СНБО ввел внесудебные санкции, в том числе в отношении оппозиционных политиков и телеканалов.
"По указанию президента Зеленского СБУ превратилась в преступную организацию, которая занимается террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ. Сегодня к этому перечню можно смело прибавить уничтожение отдельной ветви власти – судебной. Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти Зеленского на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами, являющаяся следующим шагом после начатой Зеленским внесудебной антиконституционной расправы над инакомыслящими", - говорится в заявлении.
Такие действия, по словам представителей политсилы, нацелены на консервацию власти Зеленского, лишение граждан права на отстаивание интересов в независимых судах, а также на демократическое обновление власти.
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"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о недопустимости действий, направленных на уничтожение независимости судебной власти. Наша партия и фракция в парламенте продолжат деятельность по защите судебной системы от внешнего управления и незаконного давления со стороны внутренних структур, в том числе от вмешательства в работу судов высшего руководства страны… Также "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что будет защищать основополагающие конституционные права и свободы всех украинских граждан", - резюмировали в политсиле.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с главой политсовета партии Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
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