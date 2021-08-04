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Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание
Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание - РИА Новости, 04.08.2021
Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание
Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатуры действующего депутата петербургского парламента от "Яблока" Бориса Вишневского на... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T22:16
2021-08-04T22:16
политика
госдума рф
яблоко
борис вишневский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатуры действующего депутата петербургского парламента от "Яблока" Бориса Вишневского на выборы депутатов законодательного собрания в одномандатном округе, сообщает пресс-служба городского отделения партии "Яблоко"."Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания по одномандатному округу №2 руководителю фракции "Яблоко", зампреду партии Борису Вишневскому. За отказ проголосовали восемь членов комиссии, против – четыре", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, избирком считает, что Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии.Как сообщает пресс-служба, Вишневский стал пятым кандидатом от "Яблока", снятым с выборов депутатов заксобрания города. Вишневский также избирается в Госдуму по одномандатному избирательному округу №216.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, яблоко, борис вишневский
22:16 04.08.2021
 
Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание

Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание Петербурга

© РИА Новости / Игорь РуссакДепутат партии Яблоко Борис Вишневский
Депутат партии Яблоко Борис Вишневский - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатуры действующего депутата петербургского парламента от "Яблока" Бориса Вишневского на выборы депутатов законодательного собрания в одномандатном округе, сообщает пресс-служба городского отделения партии "Яблоко".
"Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания по одномандатному округу №2 руководителю фракции "Яблоко", зампреду партии Борису Вишневскому. За отказ проголосовали восемь членов комиссии, против – четыре", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, избирком считает, что Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии.
Как сообщает пресс-служба, Вишневский стал пятым кандидатом от "Яблока", снятым с выборов депутатов заксобрания города. Вишневский также избирается в Госдуму по одномандатному избирательному округу №216.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
 
ПолитикаГосдума РФЯблокоБорис Вишневский
 
 
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