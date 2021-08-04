https://ria.ru/20210804/vishnevskiy-1744420743.html

Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание

Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание - РИА Новости, 04.08.2021

Зампреда "Яблока" Вишневского не зарегистрировали на выборы в заксобрание

Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатуры действующего депутата петербургского парламента от "Яблока" Бориса Вишневского на... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:16

2021-08-04T22:16

2021-08-04T22:16

политика

госдума рф

яблоко

борис вишневский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/93080/65/930806506_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_21f612b740583f509f7bfdd3059aebf8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатуры действующего депутата петербургского парламента от "Яблока" Бориса Вишневского на выборы депутатов законодательного собрания в одномандатном округе, сообщает пресс-служба городского отделения партии "Яблоко"."Территориальная избирательная комиссия №30 отказала в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания по одномандатному округу №2 руководителю фракции "Яблоко", зампреду партии Борису Вишневскому. За отказ проголосовали восемь членов комиссии, против – четыре", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, избирком считает, что Вишневский представил неправильно оформленный документ о решении съезда о выдвижении и неверный документ о согласовании своей кандидатуры федеральным политкомитетом партии.Как сообщает пресс-служба, Вишневский стал пятым кандидатом от "Яблока", снятым с выборов депутатов заксобрания города. Вишневский также избирается в Госдуму по одномандатному избирательному округу №216.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210804/vybory-1744394809.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, борис вишневский