https://ria.ru/20210804/vaktsiny-1744397660.html

В ВОЗ прокомментировали повышение цен на вакцины Pfizer и Moderna

В ВОЗ прокомментировали повышение цен на вакцины Pfizer и Moderna - РИА Новости, 04.08.2021

В ВОЗ прокомментировали повышение цен на вакцины Pfizer и Moderna

Стоимость вакцин от COVID-19 должна оставаться доступной для всех стран, чтобы удалось привить как можно больше людей за короткое время, заявил помощник... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:48

2021-08-04T18:48

2021-08-04T18:54

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коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 4 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Стоимость вакцин от COVID-19 должна оставаться доступной для всех стран, чтобы удалось привить как можно больше людей за короткое время, заявил помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.Ранее издание Financial Times сообщило, что производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза. По его данным, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Осведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, пишет издание."Что касается цен на вакцины и специфики того, сколько платить одна или другая страна, то мы не может это комментировать. Но мы можем сказать, и это крайне важно, что в настоящее время мы пытается доставить людям вакцины по наилучшей цене, чтобы выбраться из этой пандемии, и любые изменения цен должны быть оправданы затратами, которые несут производители. Потому что цель на сегодня – вакцинировать как можно большее количество людей как можно скорее, чтобы спасти жизни, снизить количество заражений, снизить нагрузку на системы здравоохранения и вернуться к нормальной жизни", - сказал Эйлвард на брифинге в среду.По его словам, производители должны учитывать эти цели при изменении цен на продукцию, что может подорвать общие усилия по борьбе с пандемией.Со своей стороны эксперт ВОЗ Марианджела Симао отметила, что в условиях, когда производство продукта увеличивается, это приводит к снижению цен, а не их повышению. И важно, чтоб цены на вакцины оставались доступными при росте производительности, чтобы обеспечить вакцинам как можно большее количество людей.

https://ria.ru/20210730/vaktsina-1743604488.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, евросоюз, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna