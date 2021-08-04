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Подмосковную усадьбу Гребнево начнут реставрировать в конце августа

Подмосковную усадьбу Гребнево начнут реставрировать в конце августа - РИА Новости, 04.08.2021

Подмосковную усадьбу Гребнево начнут реставрировать в конце августа

Реставрационные работы в архитектурно-парковом ансамбле Гребнево в Подмосковье стартуют летом. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:46

2021-08-04T18:46

2021-08-04T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

геннадий семигин

андрей ковалев

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Реставрационные работы в архитектурно-парковом ансамбле Гребнево в Подмосковье стартуют летом. Об этом сообщил телеканал "360".Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Геннадий Семигин посетил усадьбу перед ремонтными работами. По его мнению, реставрация Гребнево является прекрасным примером бережного отношения к историческим памятникам. Он напомнил, что одним из приоритетов развития государства является всестороннее развитие культуры и укрепление традиционных российских ценностей в обществе."Это развитие патриотизма, а значит, любовь к родине, уважение к истории, историческому наследию, нашим памятникам, и вот замечательный пример сегодня – это бережное отношение, реставрация памятника известной усадьбы", — подчеркнул политик.Архитектурно-парковый ансамбль Гребнево построили в конце XVI века. В разные годы его владельцами были оружничий Ивана Грозного Богдан Бельский, семьи Воронцовых, князья Голицыны и Трубецкие.Во времена СССР усадьбу превратили в техникум, а затем в санаторий. В 1990-х годах пожар уничтожил часть строений. На протяжении долгого времени комплекс был заброшен, пока в 2018 году его не купил лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев."Я ее купил в ужасном состоянии: по колено мусор, борщевик в 5 метров, вы видите. За это время мы привели территорию в порядок", — рассказал бизнесмен.Гребнево является объектом культурного наследия, и по договору в обязанности владельца входит восстановление его исторического облика. Бизнесмен намерен сделать из усадьбы культурный центр с театром, прогулочной зоной у пруда, игровыми площадками и выставочной зоной. Также в планах увеличить территорию комплекса до 500 гектаров. Окончание полной реконструкции намечено на 2026 год.

https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html

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московская область (подмосковье), геннадий семигин, андрей ковалев