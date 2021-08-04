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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210804/usadba-1744396892.html
Подмосковную усадьбу Гребнево начнут реставрировать в конце августа
Подмосковную усадьбу Гребнево начнут реставрировать в конце августа - РИА Новости, 04.08.2021
Подмосковную усадьбу Гребнево начнут реставрировать в конце августа
Реставрационные работы в архитектурно-парковом ансамбле Гребнево в Подмосковье стартуют летом. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:46
2021-08-04T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
геннадий семигин
андрей ковалев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Реставрационные работы в архитектурно-парковом ансамбле Гребнево в Подмосковье стартуют летом. Об этом сообщил телеканал "360".Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Геннадий Семигин посетил усадьбу перед ремонтными работами. По его мнению, реставрация Гребнево является прекрасным примером бережного отношения к историческим памятникам. Он напомнил, что одним из приоритетов развития государства является всестороннее развитие культуры и укрепление традиционных российских ценностей в обществе."Это развитие патриотизма, а значит, любовь к родине, уважение к истории, историческому наследию, нашим памятникам, и вот замечательный пример сегодня – это бережное отношение, реставрация памятника известной усадьбы", — подчеркнул политик.Архитектурно-парковый ансамбль Гребнево построили в конце XVI века. В разные годы его владельцами были оружничий Ивана Грозного Богдан Бельский, семьи Воронцовых, князья Голицыны и Трубецкие.Во времена СССР усадьбу превратили в техникум, а затем в санаторий. В 1990-х годах пожар уничтожил часть строений. На протяжении долгого времени комплекс был заброшен, пока в 2018 году его не купил лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев."Я ее купил в ужасном состоянии: по колено мусор, борщевик в 5 метров, вы видите. За это время мы привели территорию в порядок", — рассказал бизнесмен.Гребнево является объектом культурного наследия, и по договору в обязанности владельца входит восстановление его исторического облика. Бизнесмен намерен сделать из усадьбы культурный центр с театром, прогулочной зоной у пруда, игровыми площадками и выставочной зоной. Также в планах увеличить территорию комплекса до 500 гектаров. Окончание полной реконструкции намечено на 2026 год.
https://ria.ru/20210728/turisty-1743323684.html
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московская область (подмосковье), геннадий семигин, андрей ковалев
18:46 04.08.2021
 

Подмосковную усадьбу Гребнево начнут реставрировать в конце августа

© РИА Новости / И. ГольденгершельУсадьба "Гребнево"
Усадьба Гребнево - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / И. Гольденгершель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Реставрационные работы в архитектурно-парковом ансамбле Гребнево в Подмосковье стартуют летом. Об этом сообщил телеканал "360".
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Геннадий Семигин посетил усадьбу перед ремонтными работами. По его мнению, реставрация Гребнево является прекрасным примером бережного отношения к историческим памятникам. Он напомнил, что одним из приоритетов развития государства является всестороннее развитие культуры и укрепление традиционных российских ценностей в обществе.
"Это развитие патриотизма, а значит, любовь к родине, уважение к истории, историческому наследию, нашим памятникам, и вот замечательный пример сегодня – это бережное отношение, реставрация памятника известной усадьбы", — подчеркнул политик.
Архитектурно-парковый ансамбль Гребнево построили в конце XVI века. В разные годы его владельцами были оружничий Ивана Грозного Богдан Бельский, семьи Воронцовых, князья Голицыны и Трубецкие.
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Во времена СССР усадьбу превратили в техникум, а затем в санаторий. В 1990-х годах пожар уничтожил часть строений. На протяжении долгого времени комплекс был заброшен, пока в 2018 году его не купил лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.
"Я ее купил в ужасном состоянии: по колено мусор, борщевик в 5 метров, вы видите. За это время мы привели территорию в порядок", — рассказал бизнесмен.
Гребнево является объектом культурного наследия, и по договору в обязанности владельца входит восстановление его исторического облика. Бизнесмен намерен сделать из усадьбы культурный центр с театром, прогулочной зоной у пруда, игровыми площадками и выставочной зоной. Также в планах увеличить территорию комплекса до 500 гектаров. Окончание полной реконструкции намечено на 2026 год.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Геннадий СемигинАндрей Ковалев
 
 
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