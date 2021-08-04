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Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев
Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев - РИА Новости, 04.08.2021
Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев
В Белоруссии автомобиль с китайскими туристами чуть не завалило деревьями, вырванными ураганным ветром. Очевидцы опубликовали видео с места событий. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:19
2021-08-04T12:27
происшествия
белоруссия
тверская область
витебская область
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Белоруссии автомобиль с китайскими туристами чуть не завалило деревьями, вырванными ураганным ветром. Очевидцы опубликовали видео с места событий.На кадрах видно, как в Витебской области машина едет по дороге, окруженной многолетними растениями. Через некоторое время ураган выдернул их с корнем.Ранее в Тверской области возник смерч, из-за которого погибли три человека, в том числе ребенок. Повалено более 90 деревьев, пострадали крыши десятков жилых домов.
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происшествия, белоруссия, тверская область, витебская область
11:19 04.08.2021 (обновлено: 12:27 04.08.2021)
 
Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев

Китайские туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев в Витебской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Белоруссии автомобиль с китайскими туристами чуть не завалило деревьями, вырванными ураганным ветром. Очевидцы опубликовали видео с места событий.
На кадрах видно, как в Витебской области машина едет по дороге, окруженной многолетними растениями.
Через некоторое время ураган выдернул их с корнем.
Ранее в Тверской области возник смерч, из-за которого погибли три человека, в том числе ребенок. Повалено более 90 деревьев, пострадали крыши десятков жилых домов.
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