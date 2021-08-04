https://ria.ru/20210804/uragan-1744298931.html

Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев

Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев - РИА Новости, 04.08.2021

Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев

В Белоруссии автомобиль с китайскими туристами чуть не завалило деревьями, вырванными ураганным ветром. Очевидцы опубликовали видео с места событий. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:19

2021-08-04T11:19

2021-08-04T12:27

происшествия

белоруссия

тверская область

витебская область

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Белоруссии автомобиль с китайскими туристами чуть не завалило деревьями, вырванными ураганным ветром. Очевидцы опубликовали видео с места событий.На кадрах видно, как в Витебской области машина едет по дороге, окруженной многолетними растениями. Через некоторое время ураган выдернул их с корнем.Ранее в Тверской области возник смерч, из-за которого погибли три человека, в том числе ребенок. Повалено более 90 деревьев, пострадали крыши десятков жилых домов.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

белоруссия

тверская область

витебская область

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2021

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происшествия, белоруссия, тверская область, витебская область