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Генерал СБУ пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса
Генерал СБУ пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса - РИА Новости, 04.08.2021
Генерал СБУ пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса
Украина может начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. Об этом в эфире... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:48
2021-08-04T11:48
2021-08-04T12:24
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина может начать двигаться в сторону восстановления своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.Военный допустил внутренние консультации о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.При этом, он не указал, какие конкретно шаги предпримет Киев."Украина — краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении", — сказал Смешко.Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия. По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней "по-другому и давали деньги на обслуживание".Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно его содержанию, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
https://ria.ru/20210804/ton-1744291150.html
https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html
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в мире, украина, киев, франция, служба безопасности украины, игорь смешко, давид арахамия, россия
11:48 04.08.2021 (обновлено: 12:24 04.08.2021)
Генерал СБУ пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса
Экс-глава СБУ Смешко пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса