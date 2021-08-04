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Мужчину, захватившего здание правительства Украины, задержали

Мужчину, захватившего здание правительства Украины, задержали - РИА Новости, 04.08.2021

Мужчину, захватившего здание правительства Украины, задержали

Мужчину, угрожающего взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали, передает издание "Страна.UA". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:29

2021-08-04T11:29

2021-08-04T13:57

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украина

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Мужчину, угрожающего взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали, передает издание "Страна.UA".Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. Полиция Киева подтвердила РИА Новости, что получила информацию об угрозе взрыва гранаты в здании украинского правительства, на место выехали правоохранители. На среду запланировано заседание кабмина."Террориста с гранатой задержали", - сообщил Telegram-канал "Политика Страны" издания "Страна.UA".Эту информацию также подтвердили в эфире телеканала "Украина 24".По данным СМИ, злоумышленника зовут Владимир Прохнич. В его профиле в Facebook указано, что он живет в городе Ирпень под Киевом.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, происшествия