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Мужчину, захватившего здание правительства Украины, задержали
Мужчину, захватившего здание правительства Украины, задержали - РИА Новости, 04.08.2021
Мужчину, захватившего здание правительства Украины, задержали
Мужчину, угрожающего взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали, передает издание "Страна.UA". РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:29
2021-08-04T11:29
2021-08-04T13:57
в мире
украина
происшествия
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Мужчину, угрожающего взорвать гранату в здании кабмина Украины, задержали, передает издание "Страна.UA".Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. Полиция Киева подтвердила РИА Новости, что получила информацию об угрозе взрыва гранаты в здании украинского правительства, на место выехали правоохранители. На среду запланировано заседание кабмина."Террориста с гранатой задержали", - сообщил Telegram-канал "Политика Страны" издания "Страна.UA".Эту информацию также подтвердили в эфире телеканала "Украина 24".По данным СМИ, злоумышленника зовут Владимир Прохнич. В его профиле в Facebook указано, что он живет в городе Ирпень под Киевом.
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Место задержания террориста в Киеве
Полиция и журналисты работают на месте задержания террориста в центре Киева.
2021-08-04T11:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, украина, происшествия
11:29 04.08.2021 (обновлено: 13:57 04.08.2021)
Мужчину, захватившего здание правительства Украины, задержали
Издание "Страна.ua": мужчину, угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины, задержали