https://ria.ru/20210804/ukraina-1744295761.html
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины - РИА Новости, 04.08.2021
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины
Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T11:07
2021-08-04T11:07
2021-08-04T11:10
в мире
происшествия
украина
донбасс
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание "Страна.ua".Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. Полиция Киева подтвердила РИА Новости, что получила информацию об угрозе взрыва гранаты в здании украинского правительства, на место выехали правоохранители. На среду запланировано заседание кабмина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
2021-08-04T11:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, происшествия, украина, донбасс, видео
11:07 04.08.2021 (обновлено: 11:10 04.08.2021)
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины
Интернет-издание "Страна.ua": мужчина, захвативший здание правительства Украины, воевал в Донбассе