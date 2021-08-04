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СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины

СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины - РИА Новости, 04.08.2021

СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины

Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T11:07

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание "Страна.ua".Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. Полиция Киева подтвердила РИА Новости, что получила информацию об угрозе взрыва гранаты в здании украинского правительства, на место выехали правоохранители. На среду запланировано заседание кабмина.

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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-04T11:07 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, украина, донбасс, видео