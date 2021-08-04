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СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины - РИА Новости, 04.08.2021
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины
Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание... РИА Новости, 04.08.2021
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в мире
происшествия
украина
донбасс
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание "Страна.ua".Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. Полиция Киева подтвердила РИА Новости, что получила информацию об угрозе взрыва гранаты в здании украинского правительства, на место выехали правоохранители. На среду запланировано заседание кабмина.
украина
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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
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в мире, происшествия, украина, донбасс, видео
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание "Страна.ua".
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11:07 04.08.2021 (обновлено: 11:10 04.08.2021)
 
СМИ рассказали о мужчине, захватившем здание правительства Украины

Интернет-издание "Страна.ua": мужчина, захвативший здание правительства Украины, воевал в Донбассе

Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Захвативший здание кабинета министров Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар" и получил контузию, передает в среду интернет-издание "Страна.ua".
Ранее телеканал "Украина 24" сообщил, что неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины и угрожает взорвать там гранату. Полиция Киева подтвердила РИА Новости, что получила информацию об угрозе взрыва гранаты в здании украинского правительства, на место выехали правоохранители. На среду запланировано заседание кабмина.
"Человек контужен. Был сапером в "Айдаре". Оснований думать, что граната не настоящая, у нас нет", - сказал источник интернет-издания в МВД Украины.
 
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