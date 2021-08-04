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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины - РИА Новости, 04.08.2021

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

Неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины в Киеве и угрожает взорвать там гранату, сообщили в эфире телеканала "Украина 24". РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:41

2021-08-04T10:41

2021-08-04T11:09

в мире

происшествия

украина

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины в Киеве и угрожает взорвать там гранату, сообщили в эфире телеканала "Украина 24".По информации СМИ, мужчина ранее был сапером в батальоне "Айдар", воевал в Донбассе.На месте работает полиция и спецподразделения силовиков. Идет подготовка к штурму.

украина

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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщают местные СМИ. 2021-08-04T10:41 true PT0M58S

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в мире, происшествия, украина, видео