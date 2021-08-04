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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины - РИА Новости, 04.08.2021
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины в Киеве и угрожает взорвать там гранату, сообщили в эфире телеканала "Украина 24". РИА Новости, 04.08.2021
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в мире
происшествия
украина
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины в Киеве и угрожает взорвать там гранату, сообщили в эфире телеканала "Украина 24".По информации СМИ, мужчина ранее был сапером в батальоне "Айдар", воевал в Донбассе.На месте работает полиция и спецподразделения силовиков. Идет подготовка к штурму.
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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
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в мире, происшествия, украина, видео
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины в Киеве и угрожает взорвать там гранату, сообщили в эфире телеканала "Украина 24".
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10:41 04.08.2021 (обновлено: 11:09 04.08.2021)
 
Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины

Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Неизвестный мужчина зашел в здание кабинета министров Украины в Киеве и угрожает взорвать там гранату, сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

"Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что — цитата: "живым оттуда не уйдет", сядет на 10 лет", — сказала ведущая телеканала "Украина 24" в эфире.

По информации СМИ, мужчина ранее был сапером в батальоне "Айдар", воевал в Донбассе.
На месте работает полиция и спецподразделения силовиков. Идет подготовка к штурму.
 
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