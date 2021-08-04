Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/ukraina-1744285670.html
Украина намерена выйти из еще одного соглашения СНГ
Украина намерена выйти из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 04.08.2021
Украина намерена выйти из еще одного соглашения СНГ
Украина намерена выйти из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, следует из проекта указа... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:15
2021-08-04T10:15
в мире
украина
владимир зеленский
снг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украина намерена выйти из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, следует из проекта указа президента Владимира Зеленского, который внесен в повестку дня заседания кабмина на среду.После одобрения проекта указа его должен будет подписать президент."Выйти из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 30 декабря 1991 года в Минске", - говорится в документе.В пояснительной записке к проекту говорится, что указанное соглашение устарело и утратило свое практическое значение, кроме того, документ не отвечает нынешнему состоянию сотрудничества между странами СНГ в сфере космоса.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734551260.html
https://ria.ru/20210521/zakon-1733295404.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, снг, россия
10:15 04.08.2021
 
Украина намерена выйти из еще одного соглашения СНГ

Украина намерена выйти из соглашения СНГ по исследованию и использованию космоса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украина намерена выйти из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, следует из проекта указа президента Владимира Зеленского, который внесен в повестку дня заседания кабмина на среду.
После одобрения проекта указа его должен будет подписать президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 11:26
Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства
"Выйти из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 30 декабря 1991 года в Минске", - говорится в документе.
В пояснительной записке к проекту говорится, что указанное соглашение устарело и утратило свое практическое значение, кроме того, документ не отвечает нынешнему состоянию сотрудничества между странами СНГ в сфере космоса.
Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 14:09Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Кобицкий: МПА СНГ разрабатывает модельный закон о нацбезопасности
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСНГРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Автоюрист оценил идею установки лежачих полицейских на всех переходах
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
Лента новостейМолния