https://ria.ru/20210804/ukraina-1744285670.html

Украина намерена выйти из еще одного соглашения СНГ

Украина намерена выйти из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 04.08.2021

Украина намерена выйти из еще одного соглашения СНГ

Украина намерена выйти из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, следует из проекта указа... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:15

2021-08-04T10:15

2021-08-04T10:15

в мире

украина

владимир зеленский

снг

россия

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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Украина намерена выйти из соглашения СНГ о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, следует из проекта указа президента Владимира Зеленского, который внесен в повестку дня заседания кабмина на среду.После одобрения проекта указа его должен будет подписать президент."Выйти из соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, совершенного 30 декабря 1991 года в Минске", - говорится в документе.В пояснительной записке к проекту говорится, что указанное соглашение устарело и утратило свое практическое значение, кроме того, документ не отвечает нынешнему состоянию сотрудничества между странами СНГ в сфере космоса.Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734551260.html

https://ria.ru/20210521/zakon-1733295404.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, снг, россия