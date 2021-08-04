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Экс-глава избиркома Коми, осужденная за взятки, досрочно выйдет на свободу
Экс-глава избиркома Коми, осужденная за взятки, досрочно выйдет на свободу - РИА Новости, 04.08.2021
Экс-глава избиркома Коми, осужденная за взятки, досрочно выйдет на свободу
Вологодский городской суд оставил в силе решение об условно-досрочном освобождении экс-руководителя избирательной комиссии Коми Елены Шабаршиной, осужденной за... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:45
2021-08-04T12:45
происшествия
вячеслав гайзер
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Вологодский городской суд оставил в силе решение об условно-досрочном освобождении экс-руководителя избирательной комиссии Коми Елены Шабаршиной, осужденной за взятки, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов региона."Вологодский областной суд сегодня оставил решение об условно-досрочном освобождении Елены Шабаршиной без изменения", - говорится в релизе.В июле прошлого года Верховный суд Коми смягчил приговор Шабаршиной с шести до трех лет колонии, учтя ее явку с повинной.Как сообщало региональное управление СК РФ, в 2010-2015 годах чиновница ежемесячно получала от бывшего замглавы Коми Алексея Чернова взятки за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов. Всего она таким образом набрала 1,5 миллиона рублей.На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину, но впоследствии отказалась от признательных показаний.Сам Чернов, фигурант громкого дела о коррупции, в рамках которого экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии, был осужден на девять лет.
https://ria.ru/20210728/buryatiya-1743212023.html
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происшествия, вячеслав гайзер, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:45 04.08.2021
 
Экс-глава избиркома Коми, осужденная за взятки, досрочно выйдет на свободу

Суд оставил в силе решение об УДО экс-главы избиркома Коми Шабаршиной, осужденной за взятки

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Вологодский городской суд оставил в силе решение об условно-досрочном освобождении экс-руководителя избирательной комиссии Коми Елены Шабаршиной, осужденной за взятки, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов региона.
"Вологодский областной суд сегодня оставил решение об условно-досрочном освобождении Елены Шабаршиной без изменения", - говорится в релизе.
Задержание замглавы следуправления МВД Бурятии по делу о взятке
28 июля, 09:32
Замглавы следуправления МВД Бурятии задержали по подозрению во взятке
В июле прошлого года Верховный суд Коми смягчил приговор Шабаршиной с шести до трех лет колонии, учтя ее явку с повинной.
Как сообщало региональное управление СК РФ, в 2010-2015 годах чиновница ежемесячно получала от бывшего замглавы Коми Алексея Чернова взятки за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов. Всего она таким образом набрала 1,5 миллиона рублей.
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27 июля, 17:54
В Нижнем Новгороде возбудили дело о взятке против экс-сотрудника таможни
На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину, но впоследствии отказалась от признательных показаний.
Сам Чернов, фигурант громкого дела о коррупции, в рамках которого экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии, был осужден на девять лет.
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ПроисшествияВячеслав ГайзерСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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