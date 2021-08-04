https://ria.ru/20210804/udo-1744318474.html

Экс-глава избиркома Коми, осужденная за взятки, досрочно выйдет на свободу

Экс-глава избиркома Коми, осужденная за взятки, досрочно выйдет на свободу - РИА Новости, 04.08.2021

Экс-глава избиркома Коми, осужденная за взятки, досрочно выйдет на свободу

Вологодский городской суд оставил в силе решение об условно-досрочном освобождении экс-руководителя избирательной комиссии Коми Елены Шабаршиной, осужденной за... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:45

2021-08-04T12:45

2021-08-04T12:45

происшествия

вячеслав гайзер

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Вологодский городской суд оставил в силе решение об условно-досрочном освобождении экс-руководителя избирательной комиссии Коми Елены Шабаршиной, осужденной за взятки, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов региона."Вологодский областной суд сегодня оставил решение об условно-досрочном освобождении Елены Шабаршиной без изменения", - говорится в релизе.В июле прошлого года Верховный суд Коми смягчил приговор Шабаршиной с шести до трех лет колонии, учтя ее явку с повинной.Как сообщало региональное управление СК РФ, в 2010-2015 годах чиновница ежемесячно получала от бывшего замглавы Коми Алексея Чернова взятки за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов. Всего она таким образом набрала 1,5 миллиона рублей.На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину, но впоследствии отказалась от признательных показаний.Сам Чернов, фигурант громкого дела о коррупции, в рамках которого экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии, был осужден на девять лет.

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https://ria.ru/20210727/tamozhnya-1743149531.html

https://ria.ru/20210722/vzyatka-1742451266.html

россия

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происшествия, вячеслав гайзер, следственный комитет россии (ск рф), россия