https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744284281.html

Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США

Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США - РИА Новости, 04.08.2021

Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США

Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:04

2021-08-04T10:04

2021-08-04T11:16

политика

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. Они, как отмечали западные СМИ, связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. Однако в материале говорится, что маневры не направлены конкретно против кого-то.При этом, если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане, то, как пояснила газета, нужно оценивать борьбу с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Потому что противостояние им, как говорится в статье, — это миссия Китая, России и Шанхайской организации сотрудничества.Обращая внимание на беспокойство Запада, автор указал, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Кроме того, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы, добавил он.Кроме того, России и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.Российско-китайские учения "Взаимодействие — 2021" с участием около десяти тысяч человек пройдут в середине августа.

https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html

https://ria.ru/20210629/nasmeshka-1738983918.html

сша

китай

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политика, сша, китай, россия