https://ria.ru/20210804/ucheniya-1744284281.html
Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США
Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США - РИА Новости, 04.08.2021
Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США
Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:04
2021-08-04T10:04
2021-08-04T11:16
политика
сша
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750880_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_196f13b154a9819deba980501fc56acc.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. Они, как отмечали западные СМИ, связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. Однако в материале говорится, что маневры не направлены конкретно против кого-то.При этом, если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане, то, как пояснила газета, нужно оценивать борьбу с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Потому что противостояние им, как говорится в статье, — это миссия Китая, России и Шанхайской организации сотрудничества.Обращая внимание на беспокойство Запада, автор указал, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Кроме того, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы, добавил он.Кроме того, России и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.Российско-китайские учения "Взаимодействие — 2021" с участием около десяти тысяч человек пройдут в середине августа.
https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html
https://ria.ru/20210629/nasmeshka-1738983918.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599750880_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_4e621722ffe69fad05821727d2480d10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, китай, россия
10:04 04.08.2021 (обновлено: 11:16 04.08.2021)
Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США
Global Times: Россия и Китай должны объяснить США, куда им больше не стоит вмешиваться
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости
. Россия и Китай
должны объяснить США
, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.
Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. Они, как отмечали западные СМИ, связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. Однако в материале говорится, что маневры не направлены конкретно против кого-то.
При этом, если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане
, то, как пояснила газета, нужно оценивать борьбу с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Потому что противостояние им, как говорится в статье, — это миссия Китая, России и Шанхайской организации сотрудничества.
Обращая внимание на беспокойство Запада, автор указал, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Кроме того, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы, добавил он.
"Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС", — пишет Global Times.
Кроме того, России и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.
Российско-китайские учения "Взаимодействие — 2021" с участием около десяти тысяч человек пройдут в середине августа.