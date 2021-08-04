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Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США
Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США - РИА Новости, 04.08.2021
Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США
Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:04
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политика
сша
китай
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. Они, как отмечали западные СМИ, связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. Однако в материале говорится, что маневры не направлены конкретно против кого-то.При этом, если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане, то, как пояснила газета, нужно оценивать борьбу с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Потому что противостояние им, как говорится в статье, — это миссия Китая, России и Шанхайской организации сотрудничества.Обращая внимание на беспокойство Запада, автор указал, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Кроме того, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы, добавил он.Кроме того, России и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.Российско-китайские учения "Взаимодействие — 2021" с участием около десяти тысяч человек пройдут в середине августа.
https://ria.ru/20210730/kosmos-1743610539.html
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политика, сша, китай, россия
10:04 04.08.2021 (обновлено: 11:16 04.08.2021)
 
Global Times: Россия и Китай должны "кое-что" объяснить США

Global Times: Россия и Китай должны объяснить США, куда им больше не стоит вмешиваться

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийско-китайские военные учения
Российско-китайские военные учения
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Россия и Китай должны объяснить США, что им больше не следует вмешиваться во внутренние дела других стран, пишет Global Times.
Автор статьи напомнил о предстоящих совместных учениях Москвы и Пекина на полигоне Цинтунся. Они, как отмечали западные СМИ, связаны с выводом американских войск из Афганистана и имеют как политические, так и тактические цели. Однако в материале говорится, что маневры не направлены конкретно против кого-то.
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При этом, если и проводить параллели между учениями и ситуацией в Афганистане, то, как пояснила газета, нужно оценивать борьбу с "тремя силами" в регионе: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Потому что противостояние им, как говорится в статье, — это миссия Китая, России и Шанхайской организации сотрудничества.
Обращая внимание на беспокойство Запада, автор указал, что именно Вашингтон создал хаос в Афганистане из-за вывода войск. Кроме того, США устраивают массу проблем вокруг Пекина и Москвы, добавил он.

"Нам также стоит помнить о том, что США могут попытаться вбить клин в Центральной Азии, что будет угрожать российско-китайским отношениям или даже единству и сплоченности ШОС", — пишет Global Times.

Кроме того, России и Китаю нужно объяснить распространяющим хаос заокеанским партнерам, что им больше не следует вмешиваться во внутрирегиональные дела.
Российско-китайские учения "Взаимодействие — 2021" с участием около десяти тысяч человек пройдут в середине августа.
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