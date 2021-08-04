https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744383371.html

Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа

Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа - РИА Новости, 04.08.2021

Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа

Россиянка была убита в Испании своим сожителем, который после этого пытался избавиться от трупа, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:53

2021-08-04T17:53

2021-08-04T18:55

в мире

происшествия

испания

малага

андалусия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599861403_0:239:2163:1456_1920x0_80_0_0_a5c974af136f1390551aa9dc5a15ed6f.jpg

МАДРИД, 4 авг – РИА Новости. Россиянка была убита в Испании своим сожителем, который после этого пытался избавиться от трупа, сообщает газета Mundo.Преступление было совершено в поселке Ринкон-де-ла-Виктория (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), где россиянка жила с 53-летним мужчиной.В понедельник служба экстренной помощи получила сигнал от свидетеля о том, что мужчина пытается запихнуть женщину в багажник машины в гараже. Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили пятна крови на полу. Они проверили видеозаписи и установили, что автомобиль принадлежит мужчине, живущему в этом поселке.Примерно через час поступил сигнал о найденном трупе недалеко от дороги в районе муниципалитета Нерха. Осмотр показал, что это труп женщины, одетой в нижнее белье, по всему телу были ожоги.Стражи правопорядка задержали мужчину, когда он возвращался обратно в тот же гараж. В машине была найдена паяльная лампа, с помощью которой, как признался мужчина, он пытался избавиться от трупа.По данным Diario Sur, убитую зовут Оксана, она жила в Испании уже давно и даже получила гражданство. Ей было 36 лет.В отделении Гражданской гвардии в Малаге РИА Новости подтвердили факт задержания, также там подтвердили информацию об обнаружении трупа, однако заявили, что не располагают данными о национальности убитой.С начала года от рук своих бывших или нынешних партнеров в Испании погибли 28 женщин.

https://ria.ru/20210621/norvegiya-1737967781.html

https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727731801.html

испания

малага

андалусия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, испания, малага, андалусия