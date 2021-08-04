https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744383371.html
Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа
Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа - РИА Новости, 04.08.2021
Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа
Россиянка была убита в Испании своим сожителем, который после этого пытался избавиться от трупа, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:53
2021-08-04T17:53
2021-08-04T18:55
в мире
происшествия
испания
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МАДРИД, 4 авг – РИА Новости. Россиянка была убита в Испании своим сожителем, который после этого пытался избавиться от трупа, сообщает газета Mundo.Преступление было совершено в поселке Ринкон-де-ла-Виктория (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), где россиянка жила с 53-летним мужчиной.В понедельник служба экстренной помощи получила сигнал от свидетеля о том, что мужчина пытается запихнуть женщину в багажник машины в гараже. Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили пятна крови на полу. Они проверили видеозаписи и установили, что автомобиль принадлежит мужчине, живущему в этом поселке.Примерно через час поступил сигнал о найденном трупе недалеко от дороги в районе муниципалитета Нерха. Осмотр показал, что это труп женщины, одетой в нижнее белье, по всему телу были ожоги.Стражи правопорядка задержали мужчину, когда он возвращался обратно в тот же гараж. В машине была найдена паяльная лампа, с помощью которой, как признался мужчина, он пытался избавиться от трупа.По данным Diario Sur, убитую зовут Оксана, она жила в Испании уже давно и даже получила гражданство. Ей было 36 лет.В отделении Гражданской гвардии в Малаге РИА Новости подтвердили факт задержания, также там подтвердили информацию об обнаружении трупа, однако заявили, что не располагают данными о национальности убитой.С начала года от рук своих бывших или нынешних партнеров в Испании погибли 28 женщин.
https://ria.ru/20210621/norvegiya-1737967781.html
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РИА Новости
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в мире, происшествия, испания, малага, андалусия
17:53 04.08.2021 (обновлено: 18:55 04.08.2021)
Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа
Житель Андалусии убил сожительницу-россиянку и после этого попытался избавиться от ее трупа
МАДРИД, 4 авг – РИА Новости.
Россиянка была убита в Испании
своим сожителем, который после этого пытался избавиться от трупа, сообщает газета Mundo
.
Преступление было совершено в поселке Ринкон-де-ла-Виктория (провинция Малага
, автономное сообщество Андалусия
), где россиянка жила с 53-летним мужчиной.
В понедельник служба экстренной помощи получила сигнал от свидетеля о том, что мужчина пытается запихнуть женщину в багажник машины в гараже. Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили пятна крови на полу. Они проверили видеозаписи и установили, что автомобиль принадлежит мужчине, живущему в этом поселке.
Примерно через час поступил сигнал о найденном трупе недалеко от дороги в районе муниципалитета Нерха. Осмотр показал, что это труп женщины, одетой в нижнее белье, по всему телу были ожоги.
Стражи правопорядка задержали мужчину, когда он возвращался обратно в тот же гараж. В машине была найдена паяльная лампа, с помощью которой, как признался мужчина, он пытался избавиться от трупа.
По данным Diario Sur, убитую зовут Оксана, она жила в Испании уже давно и даже получила гражданство. Ей было 36 лет.
В отделении Гражданской гвардии в Малаге РИА Новости подтвердили факт задержания, также там подтвердили информацию об обнаружении трупа, однако заявили, что не располагают данными о национальности убитой.
С начала года от рук своих бывших или нынешних партнеров в Испании погибли 28 женщин.