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Туризм
https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744376346.html
Ростуризм сообщил последние данные о пострадавших в ДТП в Анталье
Ростуризм сообщил последние данные о пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 04.08.2021
Ростуризм сообщил последние данные о пострадавших в ДТП в Анталье
По данным Ростуризма, в больнице остаются шестеро россиян, пострадавших в ДТП в Турции, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:19
2021-08-04T17:19
туризм
турция
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
анталья (провинция)
туристы
туризм
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По данным Ростуризма, в больнице остаются шестеро россиян, пострадавших в ДТП в Турции, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.Одного туриста перевели в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всех их накануне перевезли в больницу города Анталья для оказания более квалифицированной медицинской помощи.Кроме того, двоим россиянам вчера после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье.Отдыхающие, которых отпустили из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора. Двое россиян уже вылетели домой, еще десять отправятся сегодня.Туроператор также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прибыла в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные прилетают в течение дня.Все медицинские и иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и возвращением в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также они полностью обеспечат репатриацию тел погибших.
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турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, анталья (провинция), туристы, туризм, россия, дтп с российскими туристами в турции
17:19 04.08.2021
 

Ростуризм сообщил последние данные о пострадавших в ДТП в Анталье

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По данным Ростуризма, в больнице остаются шестеро россиян, пострадавших в ДТП в Турции, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.
Одного туриста перевели в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всех их накануне перевезли в больницу города Анталья для оказания более квалифицированной медицинской помощи.
Кроме того, двоим россиянам вчера после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье.
Отдыхающие, которых отпустили из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора. Двое россиян уже вылетели домой, еще десять отправятся сегодня.
Туроператор также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прибыла в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные прилетают в течение дня.
Все медицинские и иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и возвращением в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также они полностью обеспечат репатриацию тел погибших.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
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ТуризмТурцияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмАнталья (провинция)туристыТуризмРоссияДТП с российскими туристами в Турции
 
 
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