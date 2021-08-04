https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744376346.html

Ростуризм сообщил последние данные о пострадавших в ДТП в Анталье

Ростуризм сообщил последние данные о пострадавших в ДТП в Анталье - РИА Новости, 04.08.2021

Ростуризм сообщил последние данные о пострадавших в ДТП в Анталье

По данным Ростуризма, в больнице остаются шестеро россиян, пострадавших в ДТП в Турции, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:19

2021-08-04T17:19

2021-08-04T17:19

туризм

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

анталья (провинция)

туристы

туризм

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По данным Ростуризма, в больнице остаются шестеро россиян, пострадавших в ДТП в Турции, всем им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.Одного туриста перевели в общую палату, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всех их накануне перевезли в больницу города Анталья для оказания более квалифицированной медицинской помощи.Кроме того, двоим россиянам вчера после выписки понадобилось дополнительное стационарное лечение, они также находятся в Анталье.Отдыхающие, которых отпустили из больниц, были размещены в отеле в городе Сиде за счет туроператора. Двое россиян уже вылетели домой, еще десять отправятся сегодня.Туроператор также организовал прибытие в Турцию родственников пострадавших. Первая группа уже прибыла в Анталью в сопровождении психолога МЧС России. Остальные прилетают в течение дня.Все медицинские и иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и возвращением в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также они полностью обеспечат репатриацию тел погибших.

https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html

турция

анталья (провинция)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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