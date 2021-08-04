https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html

"Дети гибнут": новые подробности трагического ДТП с россиянами в Турции

"Дети гибнут": новые подробности трагического ДТП с россиянами в Турции - РИА Новости, 04.08.2021

"Дети гибнут": новые подробности трагического ДТП с россиянами в Турции

"Дети гибнут", — написали в комментариях к фотографии на странице 15-летней девушки во "ВКонтакте". В понедельник она должна была вылететь из Турции в Самару... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:00

2021-08-04T08:05

туризм

тольятти

самара

ресо-гарантия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

анталья (провинция)

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туризм

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Дети гибнут", — написали в комментариях к фотографии на странице 15-летней девушки во "ВКонтакте". В понедельник она должна была вылететь из Турции в Самару. Но автобус с 22 пассажирами перевернулся на пути к аэропорту Антальи. По какой причине и как произошла трагическая авария, кто виноват в ДТП и какую помощь оказывают пострадавшим — в материале РИА Новости."Мы перевернулись по дороге в аэропорт!""Жесть!!! Мы перевернулись по дороге в аэропорт! С автобусом что-то произошло, и он вылетел на разделительный отбойник и столб… В итоге перевернулся и выехал на встречку, — сообщает в инстаграме турист Сергей Кремнев. — Трое погибших. Вывел своих и вернулся — вынес погибшую девочку и начал кричать, чтобы помогли перевернуть автобус: женщину зажало. Быстро подскочили люди и помогли". С ним и его семьей, по словам Сергея, все нормально, они не слишком пострадали. Причины ДТП пока выясняют. В "Интуристе", чьи клиенты были в автобусе, подчеркнули, что подробности уточняют компетентные органы Турецкой Республики.По предварительным данным дорожной полиции, которые приводит Ростуризм, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.Сергей Кремнев в интервью российским СМИ говорил: что-то случилось с колесом, но почти все пассажиры спали и не видели, как произошла авария.По его словам, медики и полиция приехали очень быстро.Один из скончавшихся — подросток"Из 22 человек, находившихся в автобусе, трое погибли, один из скончавшихся — подросток, — рассказал РИА Новости Игорь Иванов, заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR компании "РЕСО-Гарантия", в которой были застрахованы туристы. — Другие 19 пострадавших госпитализированы в частные турецкие клиники Anadolu, Akdeniz и Eslem".Среди погибших — 15-летняя россиянка. Она приехала на отдых с сестрой, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в соцсетях сообщила ее мать, попросив ничего не писать ей."Печальная новость! Среди пострадавших в Турции есть жители Красного Яра, две сестры. К великому сожалению, одна из них погибла, вторая находится в больнице! Со своей стороны, окажем всю необходимую помощь их семье", — пообещал в Twitter глава Красноярского района Михаил Белоусов.Погиб и 35-летний житель Тольятти, основатель Международной транспортно-логистической компании. Он отдыхал в Турции с женой и детьми. Его младший пятилетний сын, по данным СМИ, находится в реанимации. В день аварии и, соответственно, планируемого вылета домой турист разместил в инстаграме фотографию с женой и подписал ее: "Мы(!) напоследок".Также среди жертв 71-летняя россиянка, отдыхавшая в Турции с сестрой.Не первый случай, но редкостьЭто не единственное ДТП с российскими туристами в Анталье в этом году. В апреле автобус попал в аварию на той же трассе Конья — Аксарай. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. Погибла одна женщина, 26 туристов получили травмы.При этом гид, работающий с отдыхающими в Анталье, отметила, что и к состоянию транспортных средств, перевозящих гостей, и к квалификации водителей там предъявляют серьезные требования. В "Интуристе" на вопрос о том, проверяют ли автобусы и состояние водителей перед поездкой, ответили, что "данную информацию необходимо запрашивать у транспортных компаний Турецкой Республики, осуществляющих перевозки". Были версии, что косвенной причиной трагедии могла стать сложная дорожная обстановка из-за пожаров. Но в пресс-службе заверили, что "на курортах безопасно, большинство пожаров потушили или локализовали".По словам страховщиков, такие трагедии — все же редкость и для Турции, и в целом для туризма. "По данным нашей компании, ДТП с пострадавшими случаются два-три раза в год по всему миру", — сказала РИА Новости исполнительный директор ERV Юлия Алчеева. В любом случае, теперь, вероятно, контроль за транспортными средствами и водителями в Турции усилится.Вернутся в Россию уже сегодняПятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из стационаров, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Туристы размещены в отеле категории "пять звезд" в районе Сиде. Одна семья переведена в клинику в Анталье, — рассказали в "Интуристе". — Руководство компании и родственники вылетели в Турцию для решения всех оперативных вопросов, связанных с оказанием помощи пострадавшим".На вечер 3 августа пять россиян остаются на лечении, состояние двух пациентов, в том числе пятилетнего ребенка, оценивалось как тяжелое. Но, по данным Минздрава России, необходимости в срочной эвакуации нет.Игорь Иванов подчеркнул, что туристы получают все нужное лечение. Сервисная компания и страховщик поддерживают постоянный контакт с клиниками. "РЕСО" гарантировала оплату медицинских расходов.Первые десять россиян из пострадавшей в ДТП группы вернутся в Самару уже сегодня, 4 августа."В пакетные туры компании входит полис страхования туристов на сумму 30 тысяч евро, — уточнил Игорь Иванов. — По договору он покрывает все расходы, связанные с экстренной и неотложной помощью, лечением, выполнением медицинских исследований и процедур, включая хирургическое вмешательство, а также с трансфером и обратным перелетом в Россию после окончания лечения". Кроме того, по его словам, в список может войти сопровождение медперсонала и установка специального оборудования для возвращения на родину.

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https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727686355.html

https://ria.ru/20201103/proisshestviya-1582840726.html

https://ria.ru/20210802/dtp-1744079350.html

https://ria.ru/20210803/postradavshie-1744185755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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