https://ria.ru/20210804/tsvetok-1744275286.html

Ученые обнаружили цветок, который поможет лечить COVID-19

Ученые обнаружили цветок, который поможет лечить COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021

Ученые обнаружили цветок, который поможет лечить COVID-19

Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении COVID-19, пишет журнал Clinical and Experimental... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:00

2021-08-04T09:00

2021-08-04T12:52

распространение коронавируса

общество

северная африка

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении COVID-19, пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.Отмечается, что в растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции. Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.Кроме того, в качестве противовоспалительного средства это растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.Австралийские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.

https://ria.ru/20210416/kurkumin-1728621166.html

северная африка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, северная африка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии