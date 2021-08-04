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Ученые обнаружили цветок, который поможет лечить COVID-19
Ученые обнаружили цветок, который поможет лечить COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2021
Ученые обнаружили цветок, который поможет лечить COVID-19
Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении COVID-19, пишет журнал Clinical and Experimental... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:00
2021-08-04T12:52
распространение коронавируса
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северная африка
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении COVID-19, пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.Отмечается, что в растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции. Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.Кроме того, в качестве противовоспалительного средства это растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.Австралийские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.
https://ria.ru/20210416/kurkumin-1728621166.html
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общество, северная африка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:00 04.08.2021 (обновлено: 12:52 04.08.2021)
 
Ученые обнаружили цветок, который поможет лечить COVID-19

Австралийские ученые: растение чернушка посевная может стать новым средством от коронавируса

CC BY 2.0 / digital cat / Nigella SativaNigella Sativa
Nigella Sativa - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
CC BY 2.0 / digital cat / Nigella Sativa
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может быть полезно при лечении COVID-19, пишет журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.
Отмечается, что в растении содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.

"Это вещество также способно блокировать цитокиновый шторм, который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19", — рассказала ведущий автор исследования, профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад.

Специалисты выявили и другие полезные свойства тимохинона. В частности, он помогает при лечении гипертонии, повышенного холестерина и сахарного диабета, а также оказался эффективен в уничтожении золотистого стафилококка.
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Кроме того, в качестве противовоспалительного средства это растение помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой и остеоартритом.
Австралийские ученые обнаружили, что некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa как традиционное средство от различных заболеваний, включая воспаления и инфекции.
 
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