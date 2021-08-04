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Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования

Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования - РИА Новости, 04.08.2021

Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования

Обязательное голосование на выборах, которое существует в некоторых странах, в России не приживется, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:07

2021-08-04T09:07

2021-08-04T12:03

политика

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Обязательное голосование на выборах, которое существует в некоторых странах, в России не приживется, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова."У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения", — объяснила она.По ее словам, чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества: чем больше граждане убеждены, что от них многое зависит, тем больше они желают участвовать в жизни своего поселка, своего города, региона, страны, в формировании системы управления.Памфилова также отметила, что не считает нужным возвращение вопроса о минимальном пороге явки на выборах.Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, элла памфилова, россия