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Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования
Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования - РИА Новости, 04.08.2021
Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования
Обязательное голосование на выборах, которое существует в некоторых странах, в России не приживется, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:07
2021-08-04T09:07
2021-08-04T12:03
политика
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Обязательное голосование на выборах, которое существует в некоторых странах, в России не приживется, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова."У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения", — объяснила она.По ее словам, чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества: чем больше граждане убеждены, что от них многое зависит, тем больше они желают участвовать в жизни своего поселка, своего города, региона, страны, в формировании системы управления.Памфилова также отметила, что не считает нужным возвращение вопроса о минимальном пороге явки на выборах.Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
09:07 04.08.2021 (обновлено: 12:03 04.08.2021)
Глава ЦИК оценила идею о введении обязательного голосования
Глава ЦИК Памфилова назвала идею введения обязательного голосования в России бесперспективной
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Обязательное голосование на выборах, которое существует в некоторых странах, в России
не приживется, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова
.
"У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения", — объяснила она.
По ее словам, чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества: чем больше граждане убеждены, что от них многое зависит, тем больше они желают участвовать в жизни своего поселка, своего города, региона, страны, в формировании системы управления.
Памфилова также отметила, что не считает нужным возвращение вопроса о минимальном пороге явки на выборах.
Выборы в Госдуму
и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.