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В России подешевели овощи
В России подешевели овощи - РИА Новости, 04.08.2021
В России подешевели овощи
Картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры в России с 27 июля по 2 августа продолжили дешеветь, также снизились цены на яблоки после четырех недель... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:15
2021-08-04T20:01
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры в России с 27 июля по 2 августа продолжили дешеветь, также снизились цены на яблоки после четырех недель непрерывного роста, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. В частности, картофель подешевел на 6,45%, лук - на 0,67%, морковь - на 11,33%, огурцы - на 5,34%, помидоры - на 6,98%, яблоки - на 0,53%. За предыдущий период, с 20 по 26 июля, морковь подешевела на 8,39%, картофель - на 7,55%, лук - на 1,86%, огурцы - на 5,41%, томаты - на 4,29%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 2,8%.С 27 июля по 2 августа в России выросли цены на печенье (на 0,6%), стерилизованное молоко и соль (на 0,4%), говядину, свинину (на 0,3%), сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,2%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%).Одновременно снизились цены на жирный творог и шоколадные конфеты (на 0,3%), водку (на 0,2%), мороженую рыбу, колбасу, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, сметану, черный чай (на 0,1%).Стоимость сахара увеличилась на 0,14%, в том числе в 24 регионах - на 0,1-4,9%. В 34 субъектах цены не изменились, в 27 - снизились на 0,1-2,2%. С 20 по 26 июля рост цен на сахар составил 0,08%, с начала года - 3,29%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,11% против снижения стоимости на 0,07% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,55%). В 22 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в девяти - на 1-3,3%. "В 33 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-2,5%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,04%. В 29 регионах цены выросли на 0,1-1%, в восьми - на 1,1-2,6%. В 17 субъектах цены не изменились, в 31 - снизились на 0,1-2,7%. С 20 по 26 июля цены на курятину выросли на 0,1%, с начала года они повысились на 15,45%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1% (с 20 по 26 июля - на 0,2%, с начала года яйца уменьшились в цене на 8,92%). В 33 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%, в 24 - на 1,6-5%. "В восьми субъектах цены не изменились. В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-2,9%", - указывает Росстат.Гречка с 27 июля по 2 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,35%, а с начала года цены поднялись на 10,42%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,05% (за предыдущий период - на 0,16%, рост с начала года - на 3,69%), черный хлеб - на 0,07% (за предыдущий период - на 0,2%, с начала года - на 3,9%), макаронные изделия - на 0,33% (против 0,34%, с начала года цены выросли на 4,84%).Вермишель выросла в цене на 0,28% (за предыдущий период - на 0,39%, рост с начала года - на 4,84%). Цены на белый хлеб повысились на 0,17% (неделей ранее - на 0,16%, рост с начала года - на 3,51%). Цены на рис повысились на 0,04% (неделей ранее - на 0,31%, с начала года - выросли на 2,04%), на пшено - уменьшились на 0,13% (за предыдущий период - на 0,2%, с начала года - уменьшились на 2,76%).
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
19:15 04.08.2021 (обновлено: 20:01 04.08.2021)
 
В России подешевели овощи

Росстат: цены на картофель, репчатый лук, морковь, огурцы снижаются

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПродажа овощей на ярмарке выходного дня "Покупай ставропольское" в Кисловодске
Продажа овощей на ярмарке выходного дня Покупай ставропольское в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры в России с 27 июля по 2 августа продолжили дешеветь, также снизились цены на яблоки после четырех недель непрерывного роста, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. В частности, картофель подешевел на 6,45%, лук - на 0,67%, морковь - на 11,33%, огурцы - на 5,34%, помидоры - на 6,98%, яблоки - на 0,53%.
За предыдущий период, с 20 по 26 июля, морковь подешевела на 8,39%, картофель - на 7,55%, лук - на 1,86%, огурцы - на 5,41%, томаты - на 4,29%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 2,8%.
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С 27 июля по 2 августа в России выросли цены на печенье (на 0,6%), стерилизованное молоко и соль (на 0,4%), говядину, свинину (на 0,3%), сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,2%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%).
Одновременно снизились цены на жирный творог и шоколадные конфеты (на 0,3%), водку (на 0,2%), мороженую рыбу, колбасу, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, сметану, черный чай (на 0,1%).
Стоимость сахара увеличилась на 0,14%, в том числе в 24 регионах - на 0,1-4,9%. В 34 субъектах цены не изменились, в 27 - снизились на 0,1-2,2%. С 20 по 26 июля рост цен на сахар составил 0,08%, с начала года - 3,29%.
В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,11% против снижения стоимости на 0,07% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,55%). В 22 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в девяти - на 1-3,3%. "В 33 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-2,5%", - указывает статистическое ведомство.
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Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,04%. В 29 регионах цены выросли на 0,1-1%, в восьми - на 1,1-2,6%. В 17 субъектах цены не изменились, в 31 - снизились на 0,1-2,7%. С 20 по 26 июля цены на курятину выросли на 0,1%, с начала года они повысились на 15,45%.
Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1% (с 20 по 26 июля - на 0,2%, с начала года яйца уменьшились в цене на 8,92%). В 33 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%, в 24 - на 1,6-5%. "В восьми субъектах цены не изменились. В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-2,9%", - указывает Росстат.
Гречка с 27 июля по 2 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,35%, а с начала года цены поднялись на 10,42%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,05% (за предыдущий период - на 0,16%, рост с начала года - на 3,69%), черный хлеб - на 0,07% (за предыдущий период - на 0,2%, с начала года - на 3,9%), макаронные изделия - на 0,33% (против 0,34%, с начала года цены выросли на 4,84%).
Вермишель выросла в цене на 0,28% (за предыдущий период - на 0,39%, рост с начала года - на 4,84%). Цены на белый хлеб повысились на 0,17% (неделей ранее - на 0,16%, рост с начала года - на 3,51%). Цены на рис повысились на 0,04% (неделей ранее - на 0,31%, с начала года - выросли на 2,04%), на пшено - уменьшились на 0,13% (за предыдущий период - на 0,2%, с начала года - уменьшились на 2,76%).
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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