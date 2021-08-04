https://ria.ru/20210804/tsb-1744336933.html

Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации

Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации - РИА Новости, 04.08.2021

Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации

Банк России за первое полугодие получил на 15,6% меньше жалоб от потребителей финансовых услуг, чем за тот же период прошлого года, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:11

2021-08-04T14:11

2021-08-04T14:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155690/64/1556906439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2f5631c153d3d70764729a51ea713d4.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России за первое полугодие получил на 15,6% меньше жалоб от потребителей финансовых услуг, чем за тот же период прошлого года, сообщается на сайте регулятора.Такая динамика в основном связана со снижением почти на треть количества жалоб на банки. Это в свою очередь объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием прошлого года.Отмечается, что количество жалоб на микрофинансовые организации по теме взыскания просроченной задолженности снизилось на 10,6%. ЦБ связывает это с принятыми мерами поведенческого надзора по отношению к нарушителям. При этом общее количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 23,3%, до 15,2 тысячи, из-за нарушений прав потребителей неформальной группой микрофинансовых организаций. Однако три организации, входившие в эту группу, Банк России уже вывел с рынка, добавляется в сообщении."В январе-июне регулятор получил в два раза меньше жалоб на негосударственные пенсионные фонды (590) благодаря изменению правил смены пенсионных фондов и, как следствие, снижению потерь гражданами инвестиционного дохода. При этом в 2,4 раза выросло количество жалоб на мошеннические действия (до 5,1 тысячи). Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги", - сообщает также регулятор.Число жалоб на страховщиков выросло на 21,3%. Это объясняется эффектом низкой базы: в период локдауна в апреле-мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО. Также ЦБ сообщает, что с апреля уменьшается количество жалоб, связанных с продажей одного финансового продукта под видом другого. Однако в целом по итогам полугодия этот показатель вырос на 37,8%.

https://ria.ru/20210804/moshenniki-1744256419.html

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия