Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/tsb-1744336933.html
Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации
Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации - РИА Новости, 04.08.2021
Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации
Банк России за первое полугодие получил на 15,6% меньше жалоб от потребителей финансовых услуг, чем за тот же период прошлого года, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:11
2021-08-04T14:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155690/64/1556906439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2f5631c153d3d70764729a51ea713d4.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России за первое полугодие получил на 15,6% меньше жалоб от потребителей финансовых услуг, чем за тот же период прошлого года, сообщается на сайте регулятора.Такая динамика в основном связана со снижением почти на треть количества жалоб на банки. Это в свою очередь объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием прошлого года.Отмечается, что количество жалоб на микрофинансовые организации по теме взыскания просроченной задолженности снизилось на 10,6%. ЦБ связывает это с принятыми мерами поведенческого надзора по отношению к нарушителям. При этом общее количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 23,3%, до 15,2 тысячи, из-за нарушений прав потребителей неформальной группой микрофинансовых организаций. Однако три организации, входившие в эту группу, Банк России уже вывел с рынка, добавляется в сообщении."В январе-июне регулятор получил в два раза меньше жалоб на негосударственные пенсионные фонды (590) благодаря изменению правил смены пенсионных фондов и, как следствие, снижению потерь гражданами инвестиционного дохода. При этом в 2,4 раза выросло количество жалоб на мошеннические действия (до 5,1 тысячи). Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги", - сообщает также регулятор.Число жалоб на страховщиков выросло на 21,3%. Это объясняется эффектом низкой базы: в период локдауна в апреле-мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО. Также ЦБ сообщает, что с апреля уменьшается количество жалоб, связанных с продажей одного финансового продукта под видом другого. Однако в целом по итогам полугодия этот показатель вырос на 37,8%.
https://ria.ru/20210804/moshenniki-1744256419.html
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155690/64/1556906439_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11b68da5dc92c168e2cd969b6d10dd84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
14:11 04.08.2021 (обновлено: 14:18 04.08.2021)
 
Россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации

ЦБ: россияне стали меньше жаловаться на финансовые организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк России за первое полугодие получил на 15,6% меньше жалоб от потребителей финансовых услуг, чем за тот же период прошлого года, сообщается на сайте регулятора.
"За первую половину 2021 года Банк России получил свыше 125 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
02:15
В Центральном банке рассказали, как реагировать на звонки мошенников
Такая динамика в основном связана со снижением почти на треть количества жалоб на банки. Это в свою очередь объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Отмечается, что количество жалоб на микрофинансовые организации по теме взыскания просроченной задолженности снизилось на 10,6%. ЦБ связывает это с принятыми мерами поведенческого надзора по отношению к нарушителям. При этом общее количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 23,3%, до 15,2 тысячи, из-за нарушений прав потребителей неформальной группой микрофинансовых организаций. Однако три организации, входившие в эту группу, Банк России уже вывел с рынка, добавляется в сообщении.
"В январе-июне регулятор получил в два раза меньше жалоб на негосударственные пенсионные фонды (590) благодаря изменению правил смены пенсионных фондов и, как следствие, снижению потерь гражданами инвестиционного дохода. При этом в 2,4 раза выросло количество жалоб на мошеннические действия (до 5,1 тысячи). Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги", - сообщает также регулятор.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 03:18
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях
Число жалоб на страховщиков выросло на 21,3%. Это объясняется эффектом низкой базы: в период локдауна в апреле-мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО. Также ЦБ сообщает, что с апреля уменьшается количество жалоб, связанных с продажей одного финансового продукта под видом другого. Однако в целом по итогам полугодия этот показатель вырос на 37,8%.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Лента новостейМолния