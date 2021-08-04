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Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете
Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете - РИА Новости, 04.08.2021
Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете
Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:19
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экономика
общество
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и попытка мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.Помимо этого, по его мнению, стоит позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам предлагают их товар по низкой цене, уточнить, реальное ли это предложение. "Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль", - добавил эксперт."Если же вы уже вступили в контакт с продавцами-мошенниками, кладите трубку или не отвечайте на их сообщения. Как учат шпионов: первое интуитивное действие - нужно остановиться и критически поразмыслить. Если вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги, чтобы кого-то спасти или купить товар по выгодной цене, остановитесь и проанализируйте, что вас побудило это сделать, на чем вас подловили", - заключил Хайретдинов.Читайте полный текст интервью Рустэма Хайретдинова &gt;&gt;&gt;
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экономика, общество, россия
08:19 04.08.2021 (обновлено: 11:20 04.08.2021)
 
Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете

Директор по росту компании BI.ZONE Хайретдинов рассказал, как распознать поддельные товары в Сети

CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и попытка мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.
"Сначала надо ввести название бренда в поисковую строку браузера и зайти на официальный сайт производителя. Если цена продукта там отличается от того, что вы увидели на другом сайте "с акцией" - это должно вас насторожить, бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - рассказал Хайретдинов.
Помимо этого, по его мнению, стоит позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам предлагают их товар по низкой цене, уточнить, реальное ли это предложение. "Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль", - добавил эксперт.
"Если же вы уже вступили в контакт с продавцами-мошенниками, кладите трубку или не отвечайте на их сообщения. Как учат шпионов: первое интуитивное действие - нужно остановиться и критически поразмыслить. Если вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги, чтобы кого-то спасти или купить товар по выгодной цене, остановитесь и проанализируйте, что вас побудило это сделать, на чем вас подловили", - заключил Хайретдинов.
Читайте полный текст интервью Рустэма Хайретдинова >>>
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