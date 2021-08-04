https://ria.ru/20210804/tovar-1744272349.html

Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете

Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете - РИА Новости, 04.08.2021

Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете

Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T08:19

2021-08-04T08:19

2021-08-04T11:20

экономика

общество

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и попытка мошенничества, рассказал в интервью РИА Новости директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов.Помимо этого, по его мнению, стоит позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам предлагают их товар по низкой цене, уточнить, реальное ли это предложение. "Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль", - добавил эксперт."Если же вы уже вступили в контакт с продавцами-мошенниками, кладите трубку или не отвечайте на их сообщения. Как учат шпионов: первое интуитивное действие - нужно остановиться и критически поразмыслить. Если вас вынуждают срочно перевести кому-то деньги, чтобы кого-то спасти или купить товар по выгодной цене, остановитесь и проанализируйте, что вас побудило это сделать, на чем вас подловили", - заключил Хайретдинов.Читайте полный текст интервью Рустэма Хайретдинова >>>

https://ria.ru/20210718/magazin-1741738573.html

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экономика, общество, россия