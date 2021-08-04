https://ria.ru/20210804/ton-1744291150.html

В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах

В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах - РИА Новости, 04.08.2021

В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах

Во время предстоящих переговоров в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский намерен провести с американским коллегой Джо Байденом "разговор... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:45

2021-08-04T10:45

2021-08-04T12:54

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Во время предстоящих переговоров в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский намерен провести с американским коллегой Джо Байденом "разговор союзников", сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.По словам министра, у лидеров двух стран есть множество тем для обсуждения. При этом Зеленский не собирается "повышать тон" или шантажировать Байдена.Кулеба также отметил, что президент Украины удостоился чести получить приглашение приехать в Вашингтон вторым после канцлера Германии Ангелы Меркель.Ранее председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи президентов Украины и США будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2".

https://ria.ru/20210804/potok-1744260341.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, дмитрий кулеба