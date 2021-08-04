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В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах
В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах - РИА Новости, 04.08.2021
В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах
Во время предстоящих переговоров в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский намерен провести с американским коллегой Джо Байденом "разговор... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:45
2021-08-04T12:54
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Во время предстоящих переговоров в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский намерен провести с американским коллегой Джо Байденом "разговор союзников", сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.По словам министра, у лидеров двух стран есть множество тем для обсуждения. При этом Зеленский не собирается "повышать тон" или шантажировать Байдена.Кулеба также отметил, что президент Украины удостоился чести получить приглашение приехать в Вашингтон вторым после канцлера Германии Ангелы Меркель.Ранее председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи президентов Украины и США будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2".
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, дмитрий кулеба
10:45 04.08.2021 (обновлено: 12:54 04.08.2021)
 
В Киеве пообещали не разговаривать с Байденом на повышенных тонах

Глава МИД Украины Кулеба: Зеленский не собирается шантажировать Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Во время предстоящих переговоров в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский намерен провести с американским коллегой Джо Байденом "разговор союзников", сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
По словам министра, у лидеров двух стран есть множество тем для обсуждения. При этом Зеленский не собирается "повышать тон" или шантажировать Байдена.
Кулеба также отметил, что президент Украины удостоился чести получить приглашение приехать в Вашингтон вторым после канцлера Германии Ангелы Меркель.
Ранее председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи президентов Украины и США будет проходить на "повышенных тонах" после соглашения Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2".
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
02:39
NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
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