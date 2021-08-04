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Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России
Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России - РИА Новости, 04.08.2021
Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России
ОБСЕ не в первый раз отказывается присутствовать в качестве международного наблюдателя на выборах в России, но не нуждается в одобрительных "кивках" Запада и не РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T23:02
2021-08-04T23:02
сша
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
петр толстой
обсе
россия
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. ОБСЕ не в первый раз отказывается присутствовать в качестве международного наблюдателя на выборах в России, но не нуждается в одобрительных "кивках" Запада и не потерпит давления, сказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Мы уже давно не нуждаемся в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы. Всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам. У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме. А деление на "состоявшиеся" и "несостоявшиеся" демократии мы не признаем и никогда не признаем", - сказал Толстой.Парламентарий отметил, что ОБСЕ уже отказывалась от участия в качестве наблюдателя на выборах в России, "тогда и сейчас чиновники ОБСЕ ссылались не на двусторонние договоренности на межгосударственном уровне, а на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась, которые не согласовывала"."Структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения. Такая ситуация уже имела место в России в 2007 г., когда БДИПЧ ОБСЕ отказалось от наблюдения", - добавил он.Депутат подчеркнул, что количество наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ необъективно велико, нет смысла посылать столько людей."В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек. Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла", - сказал он.
https://ria.ru/20210804/vybory-1744388396.html
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сша, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, петр толстой, обсе, россия
23:02 04.08.2021
 
Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России

Толстой об отказе ОБСЕ от наблюдения на выборах: мы не нуждается в одобрении Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. ОБСЕ не в первый раз отказывается присутствовать в качестве международного наблюдателя на выборах в России, но не нуждается в одобрительных "кивках" Запада и не потерпит давления, сказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Мы уже давно не нуждаемся в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы. Всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам. У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме. А деление на "состоявшиеся" и "несостоявшиеся" демократии мы не признаем и никогда не признаем", - сказал Толстой.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 18:11
Косачев прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Парламентарий отметил, что ОБСЕ уже отказывалась от участия в качестве наблюдателя на выборах в России, "тогда и сейчас чиновники ОБСЕ ссылались не на двусторонние договоренности на межгосударственном уровне, а на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась, которые не согласовывала".
"Структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения. Такая ситуация уже имела место в России в 2007 г., когда БДИПЧ ОБСЕ отказалось от наблюдения", - добавил он.
Депутат подчеркнул, что количество наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ необъективно велико, нет смысла посылать столько людей.
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 18:56
Слуцкий обвинил ОБСЕ в двойных стандартах
США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек. Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла", - сказал он.
 
СШАБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФВыборы в Государственную думуПетр ТолстойОБСЕРоссия
 
 
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