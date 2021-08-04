https://ria.ru/20210804/tolstoy-1744424263.html

Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России

Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России - РИА Новости, 04.08.2021

Толстой прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения на выборах в России

ОБСЕ не в первый раз отказывается присутствовать в качестве международного наблюдателя на выборах в России, но не нуждается в одобрительных "кивках" Запада и не РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T23:02

2021-08-04T23:02

2021-08-04T23:02

сша

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

выборы в государственную думу

петр толстой

обсе

россия

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. ОБСЕ не в первый раз отказывается присутствовать в качестве международного наблюдателя на выборах в России, но не нуждается в одобрительных "кивках" Запада и не потерпит давления, сказал РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Мы уже давно не нуждаемся в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы. Всем уже ясно, что Россия не живет и не будет жить по чужим лекалам и правилам. У нас свои выборы, свои законы и свой путь. И их надо уважать, а не пытаться снова навязать нам карго-культ западных ценностей в ультимативной форме. А деление на "состоявшиеся" и "несостоявшиеся" демократии мы не признаем и никогда не признаем", - сказал Толстой.Парламентарий отметил, что ОБСЕ уже отказывалась от участия в качестве наблюдателя на выборах в России, "тогда и сейчас чиновники ОБСЕ ссылались не на двусторонние договоренности на межгосударственном уровне, а на внутренние бюрократические документы, под которыми Россия не подписывалась, которые не согласовывала"."Структуры ОБСЕ не в первый раз отказываются от наблюдения на выборах в России из-за несогласия с предложенным российской стороной численным составом миссии наблюдения. Такая ситуация уже имела место в России в 2007 г., когда БДИПЧ ОБСЕ отказалось от наблюдения", - добавил он.Депутат подчеркнул, что количество наблюдателей, которое хотела направить ОБСЕ необъективно велико, нет смысла посылать столько людей."В США и Казахстане у них было по 20 наблюдателей, в Нидерландах человек пять, а в Россию захотели направить 500 человек. Мы конечно всем и всегда рады, но такие желания не говорят об объективности и беспристрастности миссии, а скорее об обратном. Видимо, полученные инструкции сильнее здравого смысла", - сказал он.

https://ria.ru/20210804/vybory-1744388396.html

https://ria.ru/20210804/slutskiy-1744399401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, петр толстой, обсе, россия