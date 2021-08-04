https://ria.ru/20210804/tayfun-vdv-1744261952.html

ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"

ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ" - РИА Новости, 04.08.2021

ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"

Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" приняли на снабжение Воздушно-десантных войск, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:46

2021-08-04T03:46

2021-08-04T10:08

новое оружие россии

безопасность

армия

москва

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" приняли на снабжение Воздушно-десантных войск, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Вторую партию, по словам собеседника агентства, передадут заказчику в 2022 году. До сих пор машин такого класса в ВДВ не было.Принятие военной техники на снабжение предполагает, что в воинских частях уже есть все необходимое для нее — горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и тому подобное, а в учебных заведениях Минобороны уже готовят соответствующих специалистов.Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля" оснащен двигателем мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, запас хода — 1,2 тысячи километров.Броня выдерживает взрыв шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов — под днищем. Машина может десантироваться с воздуха."Тайфуны" вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой, которая отличается уникальными для своего класса характеристиками и может поражать цели на дальностях, ранее недостижимых для такого оружия.

https://ria.ru/20210802/vdv-1743912189.html

https://ria.ru/20210803/raketa-1744090197.html

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безопасность, армия, москва, воздушно-десантные войска россии, россия