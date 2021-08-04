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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210804/tayfun-vdv-1744261952.html
ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ" - РИА Новости, 04.08.2021
ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" приняли на снабжение Воздушно-десантных войск, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:46
2021-08-04T10:08
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" приняли на снабжение Воздушно-десантных войск, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Вторую партию, по словам собеседника агентства, передадут заказчику в 2022 году. До сих пор машин такого класса в ВДВ не было.Принятие военной техники на снабжение предполагает, что в воинских частях уже есть все необходимое для нее — горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и тому подобное, а в учебных заведениях Минобороны уже готовят соответствующих специалистов.Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля" оснащен двигателем мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, запас хода — 1,2 тысячи километров.Броня выдерживает взрыв шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов — под днищем. Машина может десантироваться с воздуха."Тайфуны" вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой, которая отличается уникальными для своего класса характеристиками и может поражать цели на дальностях, ранее недостижимых для такого оружия.
https://ria.ru/20210802/vdv-1743912189.html
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безопасность, армия, москва, воздушно-десантные войска россии, россия
03:46 04.08.2021 (обновлено: 10:08 04.08.2021)
 
ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"

ВДВ получили на снабжение новейшие броневики "Тайфун-ВДВ", которым не было аналогов

© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"Бронеавтомобиль К 4386 "Тайфун-ВДВ"
Бронеавтомобиль К 4386 Тайфун-ВДВ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : пресс-служба "Ремдизеля"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" приняли на снабжение Воздушно-десантных войск, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин", — добавил он.

Вторую партию, по словам собеседника агентства, передадут заказчику в 2022 году. До сих пор машин такого класса в ВДВ не было.
Принятие военной техники на снабжение предполагает, что в воинских частях уже есть все необходимое для нее — горюче-смазочные материалы, топливо, боеприпасы и тому подобное, а в учебных заведениях Минобороны уже готовят соответствующих специалистов.
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Стало известно, какое новое вооружение должно поступить в ВДВ
Бронеавтомобиль К-4386 "Тайфун-ВДВ" производства "Ремдизеля" оснащен двигателем мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Он способен развивать скорость до 100 километров в час, запас хода — 1,2 тысячи километров.
Броня выдерживает взрыв шести килограммов тротила под колесом или четырех килограммов — под днищем. Машина может десантироваться с воздуха.
"Тайфуны" вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой, которая отличается уникальными для своего класса характеристиками и может поражать цели на дальностях, ранее недостижимых для такого оружия.
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