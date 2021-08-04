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Специалист объяснил, как улучшить сотовую связь на даче
Специалист объяснил, как улучшить сотовую связь на даче - РИА Новости, 04.08.2021
Специалист объяснил, как улучшить сотовую связь на даче
Чтобы улучшить сотовую связь на даче, нужно для начала определить операторов, присутствующих в вашем регионе и изучить возможность и качество приема сигнала,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T02:15
2021-08-04T02:15
2021-08-04T10:28
технологии
интернет
денис кусков
дача
россия
telecom daily
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Чтобы улучшить сотовую связь на даче, нужно для начала определить операторов, присутствующих в вашем регионе и изучить возможность и качество приема сигнала, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По его словам, удаленность от базовой станции в деревнях больше.Кусков рекомендует установить репитеры на фасадах или окнах или USB-модем с выносной уличной антенной. В самом крайнем случае эксперт советует использовать спутниковый интернет.
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технологии, интернет, денис кусков, дача, россия, telecom daily
02:15 04.08.2021 (обновлено: 10:28 04.08.2021)
Специалист объяснил, как улучшить сотовую связь на даче
Эксперт рассказал, что сотовую связь на даче возможно сделать качественней