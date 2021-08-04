https://ria.ru/20210804/svyaz-1744256845.html

Специалист объяснил, как улучшить сотовую связь на даче

Специалист объяснил, как улучшить сотовую связь на даче - РИА Новости, 04.08.2021

Специалист объяснил, как улучшить сотовую связь на даче

Чтобы улучшить сотовую связь на даче, нужно для начала определить операторов, присутствующих в вашем регионе и изучить возможность и качество приема сигнала,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T02:15

2021-08-04T02:15

2021-08-04T10:28

технологии

интернет

денис кусков

дача

россия

telecom daily

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Чтобы улучшить сотовую связь на даче, нужно для начала определить операторов, присутствующих в вашем регионе и изучить возможность и качество приема сигнала, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.По его словам, удаленность от базовой станции в деревнях больше.Кусков рекомендует установить репитеры на фасадах или окнах или USB-модем с выносной уличной антенной. В самом крайнем случае эксперт советует использовать спутниковый интернет.

https://ria.ru/20210729/pensionery-1743441518.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, интернет, денис кусков, дача, россия, telecom daily