https://ria.ru/20210804/sud-1744407324.html

Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы"

Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы" - РИА Новости, 04.08.2021

Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы"

Арбитражный суд Москвы во вторник признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутации "Роснефти" распространенные радиостанцией "Эхо... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:53

2021-08-04T19:53

2021-08-04T19:53

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роснефть

россия

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутации "Роснефти" распространенные радиостанцией "Эхо Москвы" сведения о том, что нефтяная компания якобы претендует на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации своего проекта "Восток Ойл"."Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Таким образом, суд также удовлетворил требования к ответчику удалить ложные сведения со своего сайта и опубликовать опровержение.Как следует из материалов суда и подтвердили РИА Новости в "Роснефти", иск касается опубликованной радиостанцией новости агентства Bloomberg о возможном выделении властями РФ средств ФНБ для инвестиций в инфраструктуру, в которой упоминался один из проектов "Роснефти".В марте на сайте "Эха Москвы" вышла заметка "Bloomberg: власти России планируют потратить миллиарды долларов из ФНБ на инвестиции в инфраструктуру". В ней, в частности, говорилось, что одним из кандидатов на получение средств является "проект "Роснефти" в Арктике "Восток Ойл".Ранее суды двух инстанций удовлетворили аналогичный иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь". Он касался публикации, основанной на этой же новости Bloomberg и содержащей такие же недостоверные сведения. В том деле юристы истца заявили в суде, что проект в Арктике компания реализует за счет собственных средств и средств партнеров, а публикация "придает характер недобросовестности поведению истца, создавая у читателя впечатление, что он вводит в заблуждение как потенциальных инвесторов, так и главу государства относительно того, за счет каких средств реализуется проект "Восток Ойл".Кроме того, столичный арбитражный суд в настоящее время рассматривает иск нефтяников к самому американскому информагентству Bloomberg."Роснефть" в марте подала иски о защите деловой репутации к "Новой газете", интернет-изданию "Важные истории", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", созданному бывшими журналистами "Ведомостей" интернет-изданию VTimes (признано иноагентом в РФ) и два иска – к Bloomberg. "Роснефть" 3 марта в связи с подачей исков к некоторым СМИ заявила, что намерена пресекать попытки публикации и распространения неверных сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, а также будет защищать свои интересы в суде.

https://ria.ru/20200716/1574458045.html

https://ria.ru/20210224/blumberg-1598786529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, роснефть, россия