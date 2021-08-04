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Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы"
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы" - РИА Новости, 04.08.2021
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы"
Арбитражный суд Москвы во вторник признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутации "Роснефти" распространенные радиостанцией "Эхо... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:53
2021-08-04T19:53
москва
роснефть
россия
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутации "Роснефти" распространенные радиостанцией "Эхо Москвы" сведения о том, что нефтяная компания якобы претендует на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации своего проекта "Восток Ойл"."Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Таким образом, суд также удовлетворил требования к ответчику удалить ложные сведения со своего сайта и опубликовать опровержение.Как следует из материалов суда и подтвердили РИА Новости в "Роснефти", иск касается опубликованной радиостанцией новости агентства Bloomberg о возможном выделении властями РФ средств ФНБ для инвестиций в инфраструктуру, в которой упоминался один из проектов "Роснефти".В марте на сайте "Эха Москвы" вышла заметка "Bloomberg: власти России планируют потратить миллиарды долларов из ФНБ на инвестиции в инфраструктуру". В ней, в частности, говорилось, что одним из кандидатов на получение средств является "проект "Роснефти" в Арктике "Восток Ойл".Ранее суды двух инстанций удовлетворили аналогичный иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь". Он касался публикации, основанной на этой же новости Bloomberg и содержащей такие же недостоверные сведения. В том деле юристы истца заявили в суде, что проект в Арктике компания реализует за счет собственных средств и средств партнеров, а публикация "придает характер недобросовестности поведению истца, создавая у читателя впечатление, что он вводит в заблуждение как потенциальных инвесторов, так и главу государства относительно того, за счет каких средств реализуется проект "Восток Ойл".Кроме того, столичный арбитражный суд в настоящее время рассматривает иск нефтяников к самому американскому информагентству Bloomberg."Роснефть" в марте подала иски о защите деловой репутации к "Новой газете", интернет-изданию "Важные истории", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", созданному бывшими журналистами "Ведомостей" интернет-изданию VTimes (признано иноагентом в РФ) и два иска – к Bloomberg. "Роснефть" 3 марта в связи с подачей исков к некоторым СМИ заявила, что намерена пресекать попытки публикации и распространения неверных сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, а также будет защищать свои интересы в суде.
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москва, роснефть, россия
19:53 04.08.2021
 
Суд удовлетворил иск "Роснефти" к радиостанции "Эхо Москвы"

В Москве суд удовлетворил иск "Роснефти" о защите деловой репутации к "Эху Москвы"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутации "Роснефти" распространенные радиостанцией "Эхо Москвы" сведения о том, что нефтяная компания якобы претендует на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации своего проекта "Восток Ойл".
"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Таким образом, суд также удовлетворил требования к ответчику удалить ложные сведения со своего сайта и опубликовать опровержение.
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Как следует из материалов суда и подтвердили РИА Новости в "Роснефти", иск касается опубликованной радиостанцией новости агентства Bloomberg о возможном выделении властями РФ средств ФНБ для инвестиций в инфраструктуру, в которой упоминался один из проектов "Роснефти".
В марте на сайте "Эха Москвы" вышла заметка "Bloomberg: власти России планируют потратить миллиарды долларов из ФНБ на инвестиции в инфраструктуру". В ней, в частности, говорилось, что одним из кандидатов на получение средств является "проект "Роснефти" в Арктике "Восток Ойл".
Ранее суды двух инстанций удовлетворили аналогичный иск "Роснефти" к телеканалу "Дождь". Он касался публикации, основанной на этой же новости Bloomberg и содержащей такие же недостоверные сведения. В том деле юристы истца заявили в суде, что проект в Арктике компания реализует за счет собственных средств и средств партнеров, а публикация "придает характер недобросовестности поведению истца, создавая у читателя впечатление, что он вводит в заблуждение как потенциальных инвесторов, так и главу государства относительно того, за счет каких средств реализуется проект "Восток Ойл".
Кроме того, столичный арбитражный суд в настоящее время рассматривает иск нефтяников к самому американскому информагентству Bloomberg.
"Роснефть" в марте подала иски о защите деловой репутации к "Новой газете", интернет-изданию "Важные истории", телеканалу "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы", созданному бывшими журналистами "Ведомостей" интернет-изданию VTimes (признано иноагентом в РФ) и два иска – к Bloomberg. "Роснефть" 3 марта в связи с подачей исков к некоторым СМИ заявила, что намерена пресекать попытки публикации и распространения неверных сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, а также будет защищать свои интересы в суде.
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