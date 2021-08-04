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В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына

В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына - РИА Новости, 04.08.2021

В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына

Невский районный суд арестовал ранее судимого Игоря Ветрова, обвиняемого в покушении на убийство своего девятилетнего сына, сообщила объединенная пресс-службе... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:04

2021-08-04T19:04

2021-08-04T19:04

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Невский районный суд арестовал ранее судимого Игоря Ветрова, обвиняемого в покушении на убийство своего девятилетнего сына, сообщила объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ветрову сроком по 2 октября", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил девятилетнего сына, после чего, угрожая убийством, стал его душить. СК отмечает, что он не смог довести начатое до конца, так как мальчика стала защищать мать.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия