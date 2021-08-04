https://ria.ru/20210804/sud-1744401561.html
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына - РИА Новости, 04.08.2021
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына
Невский районный суд арестовал ранее судимого Игоря Ветрова, обвиняемого в покушении на убийство своего девятилетнего сына, сообщила объединенная пресс-службе... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:04
2021-08-04T19:04
2021-08-04T19:04
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Невский районный суд арестовал ранее судимого Игоря Ветрова, обвиняемого в покушении на убийство своего девятилетнего сына, сообщила объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ветрову сроком по 2 октября", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил девятилетнего сына, после чего, угрожая убийством, стал его душить. СК отмечает, что он не смог довести начатое до конца, так как мальчика стала защищать мать.
https://ria.ru/20210804/benzin-1744331796.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына
Суд арестовал жителя Петербурга, обвиняемого в покушении на убийство девятилетнего сына