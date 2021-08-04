Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/sud-1744401561.html
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына - РИА Новости, 04.08.2021
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына
Невский районный суд арестовал ранее судимого Игоря Ветрова, обвиняемого в покушении на убийство своего девятилетнего сына, сообщила объединенная пресс-службе... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:04
2021-08-04T19:04
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Невский районный суд арестовал ранее судимого Игоря Ветрова, обвиняемого в покушении на убийство своего девятилетнего сына, сообщила объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ветрову сроком по 2 октября", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил девятилетнего сына, после чего, угрожая убийством, стал его душить. СК отмечает, что он не смог довести начатое до конца, так как мальчика стала защищать мать.
https://ria.ru/20210804/benzin-1744331796.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:04 04.08.2021
 
В Петербурге отца обвинили в покушении на девятилетнего сына

Суд арестовал жителя Петербурга, обвиняемого в покушении на убийство девятилетнего сына

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Невский районный суд арестовал ранее судимого Игоря Ветрова, обвиняемого в покушении на убийство своего девятилетнего сына, сообщила объединенная пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ветрову сроком по 2 октября", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил девятилетнего сына, после чего, угрожая убийством, стал его душить. СК отмечает, что он не смог довести начатое до конца, так как мальчика стала защищать мать.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 13:50
В Ростовской области мужчина случайно облил дочь горящим бензином
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния