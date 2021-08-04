https://ria.ru/20210804/sud-1744387637.html
Суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией
Суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 04.08.2021
Суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве счел законным решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан также иностранным агентом)... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:09
2021-08-04T18:09
2021-08-04T18:30
происшествия
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве счел законным решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан также иностранным агентом) экстремистской организацией и его запрет в России, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Таким образом, сегодня решение в полной мере вступило в законную силу.Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения решения.Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями ФБК*, "Фонд защиты прав граждан"** (также признан иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"** и запретил их деятельность. Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежало немедленному исполнению.По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в конституции. Защита также оспаривала закрытие процесса от слушателей.Экстремистский статус делает работу ФБК* в России невозможной, СМИ при упоминании этой организации должны подчеркивать, что она запрещена, символика фонда не может быть использована, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность грозит как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* в вышестоящих инстанциях обжалует решение признании его экстремистской организацией и запрет в России, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.** Экстремистские организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210803/agent-1744172331.html
https://ria.ru/20210803/sobol-1744132794.html
https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html
https://ria.ru/20210804/prokuratura-1744377506.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, россия
18:09 04.08.2021 (обновлено: 18:30 04.08.2021)
Суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией
Апелляционный суд Москвы счел решение о признании ФБК* экстремистской организацией законным
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве счел законным решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан также иностранным агентом) экстремистской организацией и его запрет в России, передает корреспондент РИА Новости.
"Постановление Московского городского суда
оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Таким образом, сегодня решение в полной мере вступило в законную силу.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения решения.
Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями ФБК
*, "Фонд защиты прав граждан"** (также признан иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"** и запретил их деятельность. Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежало немедленному исполнению.
По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.
Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в конституции. Защита также оспаривала закрытие процесса от слушателей.
Экстремистский статус делает работу ФБК* в России
невозможной, СМИ при упоминании этой организации должны подчеркивать, что она запрещена, символика фонда не может быть использована, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность грозит как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* в вышестоящих инстанциях обжалует решение признании его экстремистской организацией и запрет в России, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Суда не получилась. Конечно обжаловать будем, чтобы в том числе дойти до ЕСПЧ, когда пройдем все национальные инстанции. Сначала мы обратимся в Кассационный суд общей юрисдикции", - рассказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
** Экстремистские организации, запрещенные в России