https://ria.ru/20210804/sud-1744387637.html

Суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией

Суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией - РИА Новости, 04.08.2021

Суд подтвердил законность признания ФБК* экстремистской организацией

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве счел законным решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан также иностранным агентом)... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:09

2021-08-04T18:09

2021-08-04T18:30

происшествия

московский городской суд

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве счел законным решение о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан также иностранным агентом) экстремистской организацией и его запрет в России, передает корреспондент РИА Новости."Постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Таким образом, сегодня решение в полной мере вступило в законную силу.Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме, слушателей допустили лишь до оглашения решения.Мосгорсуд в июне признал экстремистскими организациями ФБК*, "Фонд защиты прав граждан"** (также признан иноагентом) и общественное движение "Штабы Навального"** и запретил их деятельность. Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежало немедленному исполнению.По оценке прокуратуры, ФБК* и две другие связанные с Алексеем Навальным структуры создавали условия для "цветной революции", регулярно устраивая несанкционированные акции, которые заканчивались массовыми беспорядками с участием подростков.Защита называла доводы прокуратуры необоснованными: по словам адвоката Ивана Павлова, сменяемость власти – базовый конституционный принцип, понятие "цветная революция" не юридическое и не может служить аргументом в таком споре, а право на мирные собрания также закреплено в конституции. Защита также оспаривала закрытие процесса от слушателей.Экстремистский статус делает работу ФБК* в России невозможной, СМИ при упоминании этой организации должны подчеркивать, что она запрещена, символика фонда не может быть использована, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Уголовная ответственность грозит как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Защита "Фонда борьбы с коррупцией"* в вышестоящих инстанциях обжалует решение признании его экстремистской организацией и запрет в России, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.** Экстремистские организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210803/agent-1744172331.html

https://ria.ru/20210803/sobol-1744132794.html

https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html

https://ria.ru/20210804/prokuratura-1744377506.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, россия